Schlein attacca al governo: “Non riesce nemmeno a garantire i numeri, c’è un alternativa alla destra” “La maggioranza non è neanche in grado di assicurare i suoi larghi numeri in Parlamento per far passare un documento fondamentale come il Def. Siamo qui a dare il senso che c’è una alternativa”: lo ha detto Elly Schlein, spiegando che il Pd ora ripartirà dal lavoro, sanità, scuola e clima.

A cura di Annalisa Girardi

La maggioranza non è all'altezza, ma c'è un'alternativa alla destra. La pensa così Elly Schlein, segretaria del Partito democratico che oggi, parlando con i giornalisti a margine di un'iniziativa elettorale a Novi Ligure, ha detto: "La maggioranza non è neanche in grado di assicurare i suoi larghi numeri in Parlamento per far passare un documento fondamentale come il Def che parla delle prospettive economiche future per il Paese, per le famiglie e per le imprese. Siamo qui a dare il senso che c'è una alternativa".

Questa alternativa sarebbe quella rappresentata dal Partito democratico, di cui Schlein è alla guida da ormai due mesi. I dem, dopo le primarie hanno lanciato un percorso di rinnovamento all'interno del partito: "C'è un nuovo Pd che vuole mettere al centro il lavoro di dignità, non precario e non povero, la sanità, la scuola e il rispetto del clima, il rispetto dell'equilibrio che si è spezzato e va recuperato con il pianeta che abbiamo", ha detto ancora Schlein. Per poi mettere in chiaro come soprattutto sul tema del cambiamento climatico le nuove generazioni siano all'ascolto: "Queste cose le sanno bene le nuove generazioni che anche questa mattina sono qui con noi. Noi continueremo a insistere per creare un futuro migliore".

La segretaria del Pd è poi tornata all'attacco sul governo, in particolare per quanto riguarda il Piano di ripresa e resilienza. "L'atteggiamento rinunciatario del governo sul Pnrr continua ad essere per noi fonte di grande preoccupazione. Non possiamo permetterci di perdere questa occasione irripetibile per il Paese. Che vuol dire, al di là dell'acronimo, lavoro di qualità, buona impresa, vuol dire affrontare la trasformazione digitale per metterla a disposizione anche delle fasce più fragili della nostra società", ha commentato.

Per poi concludere come in Italia sia forte, soprattutto in alcuni territori, la tradizione operaia. E a questa dovrebbe pensare il governo, secondo la leader dem, per preparare un grande piano industriale e rilanciare la crescita: "Penso alla fatica di un Paese che oggi con questo governo continua a non darsi un grande piano industriale. Questo è in particolare un territorio di forte tradizione operaia. C'è bisogno di metterci visione".