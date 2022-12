Schillaci dice che si potrà vivere un Natale sereno: “Ci stiamo lasciando il Covid alle spalle” Il ministro della Salute Schillaci ha detto che nelle prossime settimane il Covid-19 sarà gestibile senza grossi problemi nei reparti ordinari e nelle terapie intensive: “Credo che finalmente possiamo vivere un Natale in famiglia sereno, dopo tante sofferenze e restrizioni”.

Si torna alla normalità, le feste natalizie potranno essere vissute senza limitazioni. Il ministro della Salute Orazio Schillaci ha detto che il Covid-19 non impatterà sulle vacanze di Natale e non ci sarà una recrudescenza del virus in inverno. "Questo Natale credo che tutti gli italiani se lo siano meritato. Dobbiamo avere però attenzione ai fragili, è chiaro che se una persona è sintomatica è meglio non andare a trovare i nonni, oppure è meglio indossare la mascherina se pensa che possa trasmettere qualche virus. Ma credo che finalmente possiamo vivere un Natale in famiglia sereno, dopo tante sofferenze e restrizioni", dice il ministro, ospite di Adnkronos Live.

"Come abbiamo fatto sempre in questi primi due mesi, noi osserviamo i dati: laddove ce ne fosse bisogno, ma spero non accada, siamo pronti a intervenire. Però se vediamo i dati dell'ultima settimana, in un momento in cui è arrivato l'inverno e non abbiamo più restrizioni, l'incidenza Covid scende. Questo è un dato molto confortante e ci deve far guardare con serenità al futuro e alle feste di Natale".

"Siamo in una fase molto diversa da quella vissuta negli anni precedenti, in particolare i dati dell'ultima settimana testimoniano come ci sia un netto calo nell'incidenza dei nuovi contagi Covid-19, la pressione sugli ospedali, sia per i ricoveri ordinari sia per le terapie intensive, è molto migliorata. Siamo in una fase endemica, dobbiamo imparare a convivere con questo virus, ma siamo molto più tranquilli. E finalmente, dopo 2 anni e mezzo, credo che ci stiamo lasciando alle spalle questa terribile esperienza che tutti abbiamo vissuto".

"Credo che la fase emergenziale ormai è ampiamente superata", ribadisce il ministro. "Qualcuno dice che siamo stati fortunati – aggiunge – Non siamo stati fortunati, non abbiamo trascurato nulla da quando siamo al governo, nell'interesse della salute dei cittadini".

Via anche le misure anti Covid in ospedale

Il ministro della Salute ha anche detto che potranno saltare anche le ultime restrizioni per i parenti che vogliono far visita ai malati negli ospedali: "Ci stiamo lavorando, credo sia davvero l'ultimo tassello e vedremo che misure adottare, anche se lascerei una libertà di scelta ai singoli ospedali, alle singole direzioni sanitarie che conoscono meglio di noi la realtà che dirigono e dunque possono forse intervenire nel modo più appropriato".