Schillaci consiglia di usare la mascherina a chi ha sintomi dell’influenza in presenza di fragili Il ministro della Salute Schillaci ha parlato dei casi di influenza in aumento, raccomandando alle persone sintomatiche di indossare la mascherina in presenza di fragili e anziani.

A cura di Annalisa Cangemi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il ministro della Salute Orazio Schillaci, intervenuto a Domenica In, ha parlato delle misure contro l'influenza, visti i casi in aumento rispetto all'anno scorso. Per il ministro lo strumento "più importante contro l'influenza è la vaccinazione, soprattutto per gli anziani e per i fragili, penso ai cardiopatici, a chi ha problemi polmonari o oncologici e agli immunodepressi".

E poi, ha aggiunto, "in determinate condizioni quando uno è sintomatico e va a trovare dei parenti, è bene portare sempre la mascherina se si ha una leggera sintomatologia. È il momento della responsabilità. Ciò è anche quello che il Covid ci ha insegnato, abbiamo imparato tanti accorgimenti, non li dobbiamo dimenticare, ci vuole responsabilità verso le persone più deboli".

"Quest'anno – ha spiegato Schillaci – abbiamo avuto un'incidenza dell'influenza molto importante anche con un anticipo stagionale rispetto a quello che avveniva in passato. Erano due anni, durante il Covid, che anche grazie all'uso delle mascherine l'influenza non si era presentata. Devo anche dire che nei giorni scorsi questo trend di numeri che crescevano ha rallentato, però lo strumento più importante è la vaccinazione". Schillaci ha quindi ricordato che il ministero ha lanciato una campagna sia per la quarta dose di vaccinazione Covid sia per la vaccinazione antinfluenzale: "Le due vaccinazioni sono compatibili e si possono fare anche insieme nella stessa giornata", ha sottolineato il ministro.

Rispetto al Covid-19 però il ministro è ottimista, perché è diminuita la pressione sugli ospedali e sulle terapie intensive. Questo significa che si può guardare alle feste natalizie senza troppe preoccupazioni: "Secondo gli ultimi dati dell'Istituto superiore di sanità, c'è un calo importante nel numero di contagiati da Covid-19 e in questa settimana siamo scesi del 20% rispetto alla precedente, e poi la pressione sugli ospedali e le terapie intensive, che probabilmente è il fattore più importante da tenere in conto, è sempre rimasta sotto controllo. Quindi credo che dobbiamo guardare con fiducia avanti, senza trascurare nulla, ma penso che possiamo avere finalmente un periodo di vacanze sereno per tutti e credo che gli italiani ne abbiano davvero bisogno".

"Sono ottimista sul fatto che la parte peggiore sia stata superata. Ma siamo sempre pronti laddove dovessero essere nuove necessità per salvaguardare tutti e soprattutto i più fragili. Se finirà? Ci dobbiamo abituare a convivere, l'importante è che questo non si tramuti in persone ricoverate in ospedale e in terapia intensiva", ha aggiunto.