Salvini vuole accordarsi con Musk per avere il wifi con Starlink sui treni Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha confermato la sperimentazione avviata da Ferrovie dello Stato con Starlink per la connessione wi-fi sull'alta velocità. Musk è "uno dei pochissimi soggetti a garantire questo servizio", ha spiegato il vicepremier. Ma tra le opposizioni è già polemica.

A cura di Giulia Casula

Il ministro dei Trasporti Matteo Salvini ha confermato la sperimentazione avviata da Ferrovie dello Stato con Starlink per la connessione wi-fi sull'alta velocità. L'azienda di Elon Musk dunque, sarebbe pronta a mettere a disposizione le proprie reti satellitari per garantire la connettività sui treni, anche se da Fs ancora non sono arrivate conferme ufficiali.

La notizia era già stata anticipata da la Stampa che aveva inserito il possibile accordo all'interno di un piano più ampio, che avrebbe tra i suoi obiettivi, anche quello di estendere la connessione alle stazioni più remote. "C'è una sperimentazione di due settimane con due soggetti, già operativa e in caso di esito positivo, sarei favorevole se si arrivare a un accordo", ha detto il vicepremier al Festival dell'Economia di Trento organizzato dal Gruppo 24 Ore. "Una delle mie prime richieste ai vertici di Fs, vecchi e nuovi, era di rendere possibile la connessione durante l'intera tratta dell'Alta velocità tra Milano e Roma. Su questo dossier è vero che Fs ha scelto due soggetti, con cui sta sperimentando la copertura satellitare".

Uno dei due è Starlink, appunto. Ma non "certo perché l'ho chiesto io", ha assicurato Salvini. "Ma perché è uno dei pochissimi soggetti che può garantire questo servizio. Voglio ribadire che il nostro interesse è quello di garantire a chi viaggia sulle linee di alta velocità una connessione che oggi non c'è", ha aggiunto.

Tuttavia il possibile accordo ha già suscitato le prime polemiche. "Salvini conferma la sperimentazione di Starlink sulle linee dell'alta velocità italiana, spalancando le porte a Elon Musk e trasformando il nostro Paese in una colonia tecnologica americana", ha commentato il deputato di Avs Angelo Bonelli. "Invece di investire in soluzioni europee, il governo si affida a una rete privata già finita sotto osservazione per rischi legati alla sicurezza nazionale, come segnalato anche dallo stesso ministro Urso", ha aggiunto. "Mentre una parte del governo finge di frenare, con Urso che parla di ‘stop per motivi di sicurezza', Salvini accelera per introdurre Starlink sui treni, dando l'impressione che al governo si stia svolgendo una gara a chi riesce a fare più favori alla ditta Trump-Musk. Una dinamica pericolosa, che mette a rischio l'indipendenza tecnologica del nostro Paese. Altro che autonomia: Meloni e Salvini stanno inchiodando l'Italia a un modello di sudditanza digitale, militare e politica", ha rincarato.

Anche i senatori del Partito Democratico, Lorenzo Basso e Antonio Nicita, ritengono che Salvini "starebbe pensando di fare un regalo a Starlink, l'azienda di Elon Musk. Con una battuta, si potrebbe dire che il vero chiodo fisso sui treni di cui il ministro ci ha parlato in aula fosse, in realtà, Musk". Stoccate a cui Salvini ha replicato: "Sono le solite polemiche del Pd e vorrei sottolineare che se Musk aspetta che a fargli dei regali sia Salvini, allora è messo male".

La decisione comunque, sarà nelle mani del gruppo Fs. Fonti interpellate da Ansa, hanno spiegato che Ferrovie starebbe lavorando a progetti per potenziare la connettività a bordo dei treni. Tra i fornitori ci sarebbe l'azienda Icomera, che si affida a Starlink per i suoi servizi. Il gruppo comunque, ha chiarito che sono in fase di "valutazione e analisi" eventuali sperimentazioni che possano coinvolgere anche i satelliti di Musk. "Chi sarà a garantire questo servizio lo deciderà in piena autonomia Ferrovie dello Stato. Se la sperimentazione dovesse andare a buon fine sarò il primo sostenitore di un accordo con Starlink", ha detto il leader della Lega. "È una sperimentazione di alcune settimane, se dovesse andare a buon fine sarei sicuramente favorevole", ha ribadito.