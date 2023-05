Salvini mette nello stesso tweet il Milan senza cuore e l’alluvione in Emilia-Romagna: poi cancella tutto È polemica su un tweet pubblicato e poi rimosso dal vicepresidente del Consiglio, che messo sullo stesso piano l’alluvione in Emilia-Romagna e la sconfitta del Milan.

A cura di Tommaso Coluzzi

Nuova bufera per Matteo Salvini, che da un po' di tempo era sparito dai radar in quanto a polemiche sollevate. Sarà che nei primi mesi di governo Meloni ci si è spesso concentrati sulle dichiarazioni di altri esponenti, sia dello stesso esecutivo – ultimo il ministro Lollobrigida – sia più in generale di Fratelli d'Italia. Il profilo del leader della Lega, dal suo incarico di governo – in cui è vicepresidente del Consiglio, oltre che ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti – è leggermente cambiato. Ieri sera, però, poco prima della mezzanotte, Salvini è tornato al centro della scena con un tweet pubblicato e rimosso nell'arco di meno di mezzora. Un tweet in cui legava, in un modo abbastanza contorto e poco intuitivo, l'alluvione in Emilia-Romagna e la sconfitta del Milan nel ritorno della semifinale di Champions League contro l'Inter.

"Cuore e impegno (e telefono che squilla di continuo) dedicati ai cittadini di Emilia e Romagna che lottano con acqua e fango. Un Milan senza cuore, grinta e idee non merita neanche un pensiero", ha scritto il vicepresidente del Consiglio. Sui social è scoppiata immediatamente la polemica, visto che a molti è sembrato quantomeno stonato legare una situazione così tragica come quella che si sta verificando in alcune zone d'Italia – in Emilia-Romagna, nella notte, ci sono stati almeno tre morti per le esondazioni – e la sconfitta del Milan, di cui Salvini è noto tifoso.

Il tweet pubblicato e poi rimosso da Matteo Salvini sull’alluvione in Emilia–Romagna e la sconfitta del Milan

A chi sia venuto in mente di pubblicare un tweet del genere, se allo stesso Salvini o al suo staff, è tutto da capire. Nel giro di mezzora, in ogni caso, si sono resi conti dell'errore e hanno rimosso il post. Decisamente troppo al tempo dei social, visto che lo screenshot già circolava ovunque in rete.

Nessun commento dal leader della Lega, che però questa mattina ha fatto inviare una nota al suo staff: "Il ministro Salvini è costantemente in contatto con gli amministratori locali dell’Emilia-Romagna e delle Marche, a tutti i livelli e con particolare riferimento ai sindaci, e sta monitorando la situazione delle infrastrutture a partire da strade e ferrovie chiedendo aggiornamenti costanti e in tempo reale. La Guardia Costiera è in prima linea nei soccorsi e ha già inviato nelle zone più colpite donne, uomini e mezzi". Nessun riferimento al Milan, stavolta.