Salvini invita sindacati al ministero, Landini: “Basta farse, trattino con noi prima di decidere” Salvini ha invitato i sindacati al ministero per un confronto. Landini: “Se si sono improvvisamente svegliati e ci convocano spero che non sia domenica alle 19 per poi dirci che hanno già deciso cosa fare il mattino dopo”.

A cura di Annalisa Cangemi

Il vicepremier e ministro delle Infrastrutture Matteo Salvini ha annunciato di aver convocato i sindacati al suo dicastero. "Ho invitato al mio ministero la prossima settimana i leader sindacali per parlare di infrastrutture e di opere pubbliche, perché un sindacato che annuncia uno sciopero contro l'aumento degli stipendi degli operai e dei lavoratori non l'ho mai sentito nella storia dell'uomo", ha detto oggi a margine dell’inaugurazione del salone SaMoTer a Veronafiere.

"Io – ha proseguito Salvini – conosco sindacati che protestano quando gli stipendi sono fermi, però quando c'è un governo, che può star simpatico o antipatico, che però mette per tutto il 2023 in busta paga fino a 100 euro in più al mese" voler fare opposizione al decreto è "veramente surreale" ma "siccome io sono curioso per natura, e non amo lo scontro, spero che Cgil, Cisl, Uil e Ugl vengano la settimana prossima al ministero a parlare di opere pubbliche".

L'invito è stato anche confermato da fonti del Mit: "Confermando grande attenzione per il dialogo e sincera passione per il confronto, oggi il Ministro Matteo Salvini ha invitato Cgil, Cisl, Uil e Ugl al dicastero di Porta Pia ipotizzando una data con congruo anticipo. L'obiettivo è discutere di opere pubbliche, cantieri e sicurezza sul lavoro".

Secondo il segretario della Cgil Maurizio Landini però la convocazione ufficiale non sarebbe ancora arrivata. Landini si è lamentato perché prima del Consiglio dei ministri del 1 maggio, quello che ha licenziato il nuovo decreto Lavoro, i rappresentanti sindacali sono stati consultati all'ultimo, a giochi ormai chiusi: "Confronto al Mit con sindacati annunciato oggi da Salvini? Non c'è nulla, ma se si sono improvvisamente svegliati e ci convocano spero che non sia domenica alle 19 per poi dirci che hanno già deciso cosa fare il mattino dopo. Se vogliono fare trattative con il sindacato devono farlo prima di prendere le decisioni altrimenti è una finta, e noi delle farse ci siamo stancati", ha detto il segretario generale della Cgil, parlando con i giornalisti a margine della conferenza nazionale "The New Order, Mobilitazioni – Contratti, Appalti, Umanità del Lavoro" organizzata dalla Filmcams-Cgil alla stazione Leopolda di Firenze.

"Se vogliono aprire davvero un confronto con noi, abbiamo avanzato proposte su tutto, e piattaforme per la salute, sicurezza, le pensioni, gli investimenti nelle infrastrutture – ha aggiunto Landini – Però il governo deve decidere: se vuole fare vetrine e propaganda noi siamo stanchi e non ne abbiamo bisogno. Se vuole confrontarsi con noi deve iniziare a rispondere alle cose che abbiamo chiesto e capire se prima di prendere le decisioni vuole sentire anche il nostro parere ed è disponibile a trovare delle intese, cosa che finora non sta facendo".

Soddisfatta per il possibile incontro invece l'Ugl: "La convocazione dei sindacati al Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti per un incontro con il Ministro Matteo Salvini è un segnale positivo di apertura al dialogo e al confronto con le parti sociali che cogliamo favorevolmente. È fondamentale intervenire per sbloccare i cantieri al fine di favorire il rilancio dell'occupazione ed è di cruciale importanza realizzare nuove opere infrastrutturali per garantire lo sviluppo del Paese", ha dichiarato Paolo Capone, Segretario Generale dell'Ugl.