Il governo dice che renderà strutturale il taglio del cuneo fiscale anche sopra i 35 mila euro Dopo aver approvato il decreto Lavoro, il governo ha annunciato di voler rendere strutturale il taglio del cuneo fiscale. E non solo per i redditi più bassi, ma anche per quelli oltre i 35 mila euro. Per farlo, però, servono ingenti risorse.

A cura di Annalisa Girardi

Il governo ha intenzione di rendere strutturale il taglio delle tasse sul lavoro. E non solo per i redditi più bassi, ma anche oltre i 35 mila euro. Per ora l'orizzonte rimane quello dell'anno in corso, ma l'esecutivo sta ragionando su come "creare le condizioni per rendere strutturale questo intervento". A confermarlo è anche la ministra del Lavoro, Marina Calderone, che però sottolinea come ci vorrebbero circa 10 miliardi di euro per farlo oggi. Una cifra non da poco. L'obiettivo però è segnato, e si lavora anche per abbassare le tasse anche sui redditi più alti.

"L'obiettivo sul taglio del cuneo è di andare anche oltre i 35 mila euro di reddito, in sinergia con la riforma dell'Irpef. Troveremo altri spazi", ha assicurato la viceministra del Lavoro, Maria Teresa Bellucci, esponente di Fratelli d'Italia, in un'intervista a Repubblica. Per ora, con il decreto approvato il primo maggio, il governo è intervenuto a favore dei redditi più bassi: "La risposta al lavoro povero è il taglio del cuneo che renderemo strutturale a piccoli passi: cinque punti in cinque anni", ha spiegato.

Intantoil nuovo decreto ha scatenato la mobilitazione di opposizione e sindacati, che hanno annunciato di essere pronti a dare battaglia. Le parti sociali, però, hanno comunque accolto positivamente il taglio del cuneo, nonostante abbiano sottolineato che sia necessario fare molto di più: "Non è sufficiente, anche alla luce di un'inflazione che è tornata sopra l'8%. Ma è sicuramente positiva l'operazione del governo sul cuneo, un'azione che recepisce le nostre precise richieste", ha detto a Repubblica il segretario della Cisl, Luigi Sbarra. Per poi ribadire che ora questa operazione va resa strutturale: "Si tratta di un'azione che ora va ulteriormente rafforzata, resa strutturale e collegata a una riforma complessiva del fisco che sgravi anche pensionati e famiglie".

Leggi anche Chi avrà l'aumento di stipendio in busta paga con il nuovo taglio del cuneo fiscale

Per ora, ad ogni modo, la misura approvata dal governo riguarda cinque mesi, fino a dicembre: il taglio del cuneo fiscale arriva al 7% per i redditi fino a 25 mila euro, e fino a 6% per quelli tra 25 mila e 35 mila euro. Per farlo il governo ha stanziato circa tre miliardi e mezzo.