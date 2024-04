video suggerito

Salvini dice che il nucleare è l’unico modo per abbassare le bollette dell’energia Per il vicepremier Salvini il nucleare è l’unico modo per abbassare la bolletta energetica in Italia. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

47 CONDIVISIONI condividi chiudi

Il nucleare secondo Salvini è l'unico modo per abbassare la bolletta energetica. Lo ha detto oggi a margine dei lavori del G7 Trasporti, spiegando che "sul nucleare non solo io. Oggi ero al tavolo con paesi che hanno energia nucleare pulita e sicura come fonte di produzione. In Francia ci sono 56 centrali nucleari attive, le hanno gli americani, i cinesi, i britannici, i russi e gli ucraini. Tutto il mondo ha sviluppato anche l'energia nucleare; siamo per le rinnovabili per il solare e l'eolico, ma di notte il sole non c'è e non sempre c'è vento e l'idroelettrico è fondamentale".

"Stiamo già parlando con altri governi e sono diversi i ministri, anche il collega Pichetto, che parlano di ritorno al nucleare", ha detto ancora a margine dei lavori del G7 Trasporti a Milano, dove ha rilanciato il tema, dopo aver dichiarato, nei mesi scorsi, che nel giro di 10 anni potranno essere operative le prime centrali nucleari italiane.

Per il ministro dell'Ambiente Pichetto Fratin il primo reattore nel nostro Paese potrebbe essere in funzione anche prima: "Esprimiamo soddisfazione, è una grande scelta e l'unica che abbiamo per dare continuità alla produzione di energia elettrica e quindi alla risposta ai consumatori rispetto alla crescita dei consumi di energia elettrica che avremo nei prossimi decenni", ha detto il ministro dell'Ambiente arrivando al convegno ‘Per un'Europa giovane' al Tempio di Adriano, a Roma, commentando le parole a favore del ritorno al nucleare pronunciate dal vicepremier leghista. "Il ragionamento dell'Italia è quello di andare verso piccoli reattori", ha spiegato Pichetto. Per quanto riguarda le tempistiche "tutti gli analisti indicano il prossimo decennio. Da che anno potrebbero entrare in funzione? Diciamo dal 2030".

"Il referendum è stato fatto alcuni decenni fa, gli italiani si erano pronunciati, ora siamo nel 2024 ci sono 400 centrali funzionanti nel mondo ce ne sono decine in costruzione in tutto il mondo, siamo circondati, le nostre imprese non possono pagare di più e soprattutto, se vogliamo abbassare la bolletta energetica dobbiamo tornare nel contesto civile e sviluppato del nucleare", ha detto Salvini, a margine del G7 delle Infrastrutture in corso a Palazzo reale a Milano rispondendo a chi gli ha fatto notare che gli italiani sono contrari all'uso dell'energia nucleare da lui auspicata

Il vice premier ha rimarcato quindi che "l'unico modo per abbassare la bolletta energetica dei cittadini e delle imprese italiane in futuro è prevedere anche il nucleare che, nella forma ultima, è assolutamente pulito e sicuro. Ci sono aziende italiane che, in questo momento, stanno lavorando in Europa, quindi portiamo la nostra sapienza in altri paesi e qui diciamo di no", ha sottolineato il ministro.