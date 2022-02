Salvini: “A referendum su droga e morte procurata avrei votato contro, in Parlamento farò lo stesso” “La Lega vota per la vita: ai referendum avrei fatto campagna per il no sia sulla morte procurata che sulle droghe, quindi in Parlamento voteremo di conseguenza”: lo ha detto Matteo Salvini.

A cura di Annalisa Girardi

Dopo la bocciatura della Consulta al referendum sull'eutanasia, alcune forze politiche spingono per approvare la legge sul suicidio assistito in questo momento alla Camera. Non tutti i partiti, però, la vedono allo stesso modo: "Io la penso come il Santo Padre. Per me la vita è vita, e questo vale per il suicidio procurato o per le droghe. La Lega vota per la vita: ai referendum avrei fatto campagna per il no sia sulla morte procurata che sulle droghe, quindi in Parlamento voteremo di conseguenza", ha detto Matteo Salvini.

E ancora: "Mi spiace per i tre referendum bocciati. Per quelli su morte procurata e droghe avrei votato contro, ma per me il referendum è sempre uno strumento bello". Il leader della Lega è intervenuto in conferenza stampa per commentare la decisione della Corte Costituzionale sui referendum per la Giustizia, promossi appunto dal Carroccio e dai Radicali. "Oggi vedrò gli amici del Partito Radicale, ma in tanti hanno dato una mano, ci sono state firme del Pd, dei grillini. Sono referendum che riguardano tutti quindi io sono assolutamente ottimista", ha detto Salvini.

Sulla posizione di Fratelli d'Italia, che non sosterrà due dei referendum sulla Giustizia proposti, invece ha commentato: "Su due quesiti la pensiamo in maniera diversa? Evviva la libertà. I referendum sono diversi dalle amministrative, con FdI saremo alleati in tutta Italia. Il centrodestra darebbe bella prova di sé a fare campagna referendaria, ma non ci saranno comitati per il sì di centrodestra. Da oggi nascono i comitati liberi, indipendenti, senza colori politici per il sì ai questi del referendum".

Per poi aggiungere: "Saranno bellissime settimane di confronto. Questi referendum sono una ventata di modernità, efficienza, trasparenza, merito". Sulla possibilità che si voti in concomitanza con le elezioni amministrative poi Salvini ha concluso: "Se vogliamo provare a risparmiare 200 milioni si accorpi il voto con le amministrative. Ogni milione risparmiato può essere una boccata d'ossigeno per qualcuno che in questo momento è in difficoltà".