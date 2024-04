video suggerito

Salvini a Belve: “Alle europee punto a superare il 9%. Meloni? Siamo necessari l’uno per l’altra” Matteo Salvini, ospite della trasmissione Belve, ha parlato delle ambizioni del suo partito per le prossime elezioni europee, dello stato di salute della leadership e del suo rapporto con Giorgia Meloni. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

51 CONDIVISIONI condividi chiudi

Come la presidente del Consiglio, anche Matteo Salvini si è posto un obiettivo per le prossime elezioni europee: quello di superare il risultato delle ultime consultazioni politiche, quindi andare oltre il 9% e magari raggiungere la doppia cifra. Il leader della Lega, ospite ieri sera di Belve su Rai2, ha parlato dello stato di salute del suo partito, che non è sicuramente quello dell'ultima tornata europea, affermando: "Sicuramente punto ad andare sopra il risultato delle elezioni politiche, quindi sopra il 9%. Ma Bossi insegnava che i voti non si contano, ma si pesano. Quindi per assurdo stiamo riuscendo a fare più cose oggi con una maggioranza coesa con il 9% di quante non ne avremmo fatte con i grillini al 30%".

Sulla ipotetica candidatura del generale Roberto Vannacci con il suo partito, il segretario leghista si è limitato a dire: "Ci stiamo ragionando. Condivido le sue battaglie sulla libertà di pensiero, ma per me uno può essere omosessuale, eterosessuale, transessuale, bisessuale, polisessuale. L’ultima delle mie intenzioni è entrare nella vita privata della persone".

Sul suo rapporto con Giorgia Meloni, spesso oggetto di analisi da parte dei commentatori, Salvini invece ha detto: "Io e Giorgia Meloni alcune mattine ci mandiamo dei messaggi ironizzando su questo o quell'articolo in cui c'è scritto che ci odiamo. Io conto che la Lega torni a essere prima ma non a discapito del governo. Io penso che io e Giorgia siamo necessari l'uno all'altra". Insomma, il leader della Lega torna a smentire i retroscena che lo vogliono ai ferri corti con la presidente del Consiglio: "Con Giorgia stiamo costruendo un'amicizia. Ogni tanto la sera gioca a burraco con la mia fidanzata. Io no, perché sono due faine quando giocano e odiano perdere. Io già ho un lavoro complicato di giorno, se devo anche incazzarmi per il burraco la sera no grazie", ha aggiunto.

Leggi anche Meloni dice che la candidatura del generale Vannacci alle europee non sarebbe un problema

Tornando alla Lega e alle contestazioni interne sulla sua leadership, il ministro dei Trasporti ha affermato: "Io penso di avere ancora tanto da dare, ho voglia, idee, tempo… Poi persone in gamba ce ne sono, ma li lascio aspettare un attimo". E alla domanda se qualcuno si sia fatto avanti per sostituirlo ha risposto con un secco "No". Il congresso del Carroccio, comunque, è in agenda. E Salvini ha assicurato che si farà "entro l'autunno". Per poi concludere: "L'ultima roba che voglio è sembrare incollato alla poltrona".