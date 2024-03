Meloni dice che la candidatura del generale Vannacci alle europee non sarebbe un problema “Non penso sia un problema e comunque non metto bocca su come gli altri fanno le loro liste”: lo ha detto Giorgia Meloni commentando l’ipotesi che la Lega candidi il generale Roberto Vannacci alle elezioni europee. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

24 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Il generale Vannacci candidato con la Lega? Per Giorgia Meloni non sarebbe un problema. La presidente del Consiglio, a margine di un evento a Trento, si è fermata a parlare con i cronisti e ha risposto a una domanda sull'eventualità che la Lega candidi Roberto Vannacci – il generale (sospeso) indagato per istigazione all'odio per i contenuti del suo libro – alle elezioni europee: "Non penso sia un problema e comunque non metto bocca su come gli altri fanno le loro liste. Ho rispetto del lavoro che fanno i partiti della coalizione", ha tagliato corto.

Per poi aggiungere: "Credo si possa fare un lavoro di squadra tale da consentire al centrodestra di confermare il suo consenso alle prossime elezioni europee. Sarebbe molto importante per il nostro lavoro e il futuro dell'Europa. Si gioca una partita importante". Rispetto alla sua personale candidatura, Meloni ha commentato: "Per quello che riguarda la mia candidatura, tema che appassiona voi ma meno me, lo deciderò alla fine di questo percorso, quando si presenteranno le liste farò le mie valutazioni: è una decisione che non ho preso e che non intendo prendere adesso".

Oggi anche lo stesso Vannacci, ospite della trasmissione radio Un Giorno da Pecora, ha parlato di una sua ipotetica candidatura, affermando di non avere ancora deciso cosa fare: "Non ho ancora deciso, sono padrone della mia vita, quando deciderò ci metterò tre secondi a dirlo. È una decisione importante che riguarda la mia vita e miei affetti più cari, cerco di pensare e di valutare tutto. Se mi candido sarà con la Lega? Non lo so, non so nemmeno se mi candido…". Sull'offerta di Matteo Salvini, ha aggiunto: "Ringrazio il ministro Salvini, vado avanti per la mia strada, continuo a fare la mia vita e quando avrò deciso lo comunicherò a tutti. Ringrazio tutti quelli che credono in me". Il leader leghista oggi aveva detto: "Mi piacerebbe che ci fosse Vannacci. Abbiamo tanti amministratori, tanti imprenditori senza tessera di partito in tasca, e perché no, con un generale dell'esercito che ha combattuto in mezzo mondo per l'onore del nostro Paese, e ha trutto il diritto di scrivere libri e di candidarsi".