Rottamazione quater per multe e tasse non pagate, al via le domande online: come fare richiesta Via alle domande per la rottamazione quater sul sito dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione: la richiesta si può fare solo online ed entro il 30 aprile 2023.

A cura di Tommaso Coluzzi

L'Agenzia delle Entrate-Riscossione ha aperto le domande online per accedere alla rottamazione quater. Prende il via così la nuova definizione agevolata delle cartelle esattoriali, con delle modalità differenti dal solito, visto che è possibile fare domanda esclusivamente online entro il 30 aprile 2023. La novità è prevista dalla manovra del governo Meloni, che ha introdotto la possibilità di pagare in forma agevolata i debiti in riscossione nel periodo che va dal primo gennaio del 2000 al 30 giugno del 2022. Una maxi-rottamazione, insomma, che comprende anche debiti non estinti per mancati pagamenti. Le cartelle possono essere saldate in un'unica soluzione, o rateizzate fino a un massimo di 18 pagamenti in cinque anni.

Sul sito dell'Agenzia, che ha reso disponibili anche le Faq, c'è un apposita sezione in cui compilare la domanda. Qui il form dedicato. Per fare richiesta bisogna inserire i propri dati personali, dal nome e cognome al codice fiscale, la domiciliazione e soprattutto il numero di cartella o avviso. Bisogna anche allegare alcuni documenti: uno per il riconoscimento, come la carta d'identità, e la dichiarazione sostitutiva per richieste in proprio, differente da quella sostitutiva per richieste in caso di rappresentanza, se la domanda dovesse esser fatta per società, organizzazioni o enti. Non è necessario inserire delle credenziali di accesso, il form è libero. È obbligatorio indicare un indirizzo e-mail a cui verrà inviata la comunicazione dopo la lavorazione della richiesta.

Una volta inviata la domanda, l'Agenzia delle Entrate-Riscossione fornirà una risposta entro il 30 giugno 2023, comunicando l'esito, l'ammontare delle somme dovute e i bollettini di pagamento in base al piano di rate scelto in fase di compilazione della richiesta.

L'agevolazione della rottamazione quater, in sostanza, consente di pagare solamente l'importo del debito residuo della cartella esattoriale senza sanzioni, interessi di mora e l'aggio. Le multe stradali, invece, potranno essere estinte senza il pagamento degli interessi e dell'aggio.