Risultati elezioni Siracusa 2023: si va al ballottaggio, centrodestra avanti ma non sfonda Il vincitore delle elezioni comunali a Siracusa 2023 si decreterà al ballottaggio: la sfida è tra il candidato di centrodestra Ferdinando Messina e il sindaco uscente Francesco Italia.

Non basta il primo turno delle elezioni comunali a Siracusa per stabilire il vincitore. Nella città siciliana si andrà al ballottaggio, anche se lo spoglio è tutt'ora in corso, e procede a rilento. Si tratta dell'unico dei quattro capoluoghi di provincia siciliani chiamati al voto che andrà al secondo turno delle amministrative. A Siracusa si profila quindi un duello tra il candidato del centrodestra Ferdinando Messina e il sindaco uscente Francesco Italia, appoggiato da quattro liste civiche.

Quando sono state scrutinate 104 sezioni su 123, Messina è in netto vantaggio con il 32,36%, mentre Italia si ferma al momento al 23,57% dei consensi. Per la legge elettorale siciliana serve il 40% per essere eletti sindaci: i risultati definitivi si avranno solo tra due settimane. Solo terza Renata Giunta, la donna su cui puntavano Pd e M5s: per lei 6.678 preferenze (19,33%).

Quando si vota per il ballottaggio a Siracusa 2023, date e orari

Il ballottaggio a Siracusa si terrà domenica 11 e lunedì 12 giugno: seggi aperti dalle 7 di domenica fino alle 23 e di nuovo dalle 7 di lunedì fino alle 15.

I risultati degli altri candidati

In tutto erano 8 i candidati in corsa per la poltrona di sindaco: oltre a Francesco Italia, primo cittadino uscente e a Ferdinando Messina, che si sfideranno al ballottaggio, c'erano Edy Bandiera (8,57), Renata Giunta (19,33%), Giancarlo Garozzo (8,22), Roberto Trigilio (2,70), Michele Mangiafico (3,08), Abdelaaziz Mouddih (0,88).

I dati definitivi dell'affluenza a Siracusa

In generale è di oltre il 56,39% il dato definitivo dell'affluenza alle urne nei 128 Comuni siciliani interessati dalle elezioni amministrative del 28 e 29 maggio. Complessivamente hanno votato 756.144 cittadini su 1.340.983 aventi diritto.

Il dato in gran parte dei comuni è in flessione rispetto all'ultima tornata elettorale, in particolare nei quattro capoluoghi al voto, Catania, Trapani, Ragusa e Siracusa, dove è andato a votare il 56,20% degli aventi diritto (- 0,27%).