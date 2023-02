Riccardo Magi eletto segretario di +Europa, Federico Pizzarotti diventa presidente Riccardo Magi è il nuovo segretario di +Europa. È stato eletto al termine del congresso del partito. Federico Pizzarotti invece è il nuovo presidente, Carla Taibi la nuova tesoriera.

A cura di Annalisa Girardi

Mentre si tenevano le primarie del Partito democratico, si è svolto anche il congresso nazionale di +Europa. Riccardo Magi è stato eletto nuovo segretario del partito, mentre Federico Pizzarotti è il nuovo presidente. Per Magi si sono registrati 211 voti a favore (c'erano anche 31 schede bianche, 6 nulle e 2 astenuti), mentre Pizzarotti è diventato presidente con 203 preferenze (on 39 schede bianche e 8 nulle). Infine, la nuova tesoriera, con 180 voti (62 schede bianche e 8 nulle) è Carla Taibi.

"È stato un congresso di consistenza e di rilancio, e cioè un congresso che ha definito e riconfermato i valori politici di +Europa, allargandosi ad altri e che quindi ci può portare a una situazione di ripartenza. Credo che questo, nel panorama politico che abbiamo attorno a noi, è un grande onore. Buon lavoro al segretario Riccardo Magi, al presidente Federico Pizzarotti e alla tesoriera Carla Taibi", ha commentato Emma Bonino, chiudendo la giornata a Roma.

"Da questo congresso esce il futuro del partito, che intende rilanciarsi sulla base dei temi della libertà civili, della democrazia e dello stato di diritto, del lavoro e dell'ambientalismo, dell'innovazione dell'equità generazionale. +Europa non è tanto il partito dei diritti civili, ma è il partito della libertà dell'individuo, che può essere oppressa in tanti modi, con un approccio protezionista o fondamentalista, confessionale o corporativista", aveva detto Magi mentre i lavori erano ancora in corso.

E sulle possibili alleanze con altre forze politiche, Magi aveva ammesso: "Questo congresso è stato bello, non facile e scontato e +Europa esce rafforzata sulle sue idee centrali, la centralità dei diritti e delle libertà. Ora bisogna capire cosa gli amici del Terzo Polo pensano di temi per noi vitali: siamo sempre stati aperti a contribuire alla costruzione di un progetto che unisca le forze liberal-democratiche ma se qualcuno si aspettava che +Europa facesse un congresso di scioglimento, si sbagliava". Infine il messaggio al Pd: "Ci aspettiamo un ringraziamento politico per aver consentito loro di fare una dozzina di eletti in più a causa di questa legge elettorale".