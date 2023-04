Renzi e Calenda crollano nei sondaggi, stabili Pd e M5s: cresce FdI In due settimane Azione e Italia Viva hanno perso mezzo punto nei sondaggi. Lo rileva la Supermedia di Agi e Youtrend. Stabili tutte le altre forze politiche.

A cura di Annalisa Girardi

Crolla il Terzo polo nei sondaggi dopo la rottura tra Matteo Renzi e Carlo Calenda. In due settimane Azione e Italia Viva perdono mezzo punto, arrivando allo stesso livello di Forza Italia. Più o meno stabili, invece, tutte le altre forze politiche. È quanto emerge dalla Supermedia di Agi e Youtrend. Vediamo nello specifico cosa dicono le intenzioni di voto.

Al primo posto nella classifica dei partiti c'è sempre Fratelli d'Italia, in leggera crescita rispetto a due settimane fa. La forza politica guidata da Giorgia Meloni cresce di 0,1 punti percentuali e arriva al 28,9%. Sono invece stabili il Partito democratico, in seconda posizione al 20,1%, e il Movimento Cinque Stelle, al 15,7%.

Il divario tra FdI e il Pd si è accorciato nelle ultime settimane ed è sceso sotto i dieci punti. Parallelamente, con il recupero dei dem, si è ampliato quello con i grillini, che hanno invece perso consensi nell'ultimo mese.

Recupera la Lega, che guadagna 0,2 punti percentuali rispetto a due settimane fa e arriva al 9%. Il Carroccio di Matteo Salvini è seguito dal Terzo polo di Azione e Italia Viva, nella Supermedia considerato sempre come unicum, che però perde 0,5 punti percentuali e scivola al 7%. Si tratta della stessa percentuali di consensi ottenuta da Forza Italia, che però per arrivarci ha dovuto guadagnare lo 0,1% in due settimane.

Secondo la Supermedia di Agi e Youtrend nessuna, tra le forze politiche minori, supererebbe la soglia di sbarramento se si tornasse oggi alle urne. L'Alleanza di Verdi e Sinistra infatti, nelle ultime due settimane ha perso 0,2 punti percentuali ed è scivolata al 2,9%.