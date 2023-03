Renzi: “Cdm a Cutro è passerella mediatica, come mai quella notte non è uscita la Guardia Costiera?” Matteo Renzi attacca la premier Giorgia Meloni e il ministro dei Trasporti Matteo Salvini, che oggi saranno a Cutro per il Cdm: “Potevano stare in aula anziché rincorrere la passarella mediatica del Cdm a Cutro”.

Nella sua consueta enews il senatore Matteo Renzi prende di mira il governo Meloni, in particolare sulla scelta di convocare per oggi pomeriggio il Consiglio dei ministri a Cutro, luogo della strage dei migranti in cui hanno perso la vita oltre 70 persone. La premier non si è recata sul posto, e per rispondere alle critiche ha deciso di discutere del nuovo pacchetto di norme sull'immigrazione proprio nella cittadina a pochi passi dalla spiaggia di Steccato di Cutro, proprio dove il caicco salpato dalla Turchia ha urtato contro una secca scaraventando in mare i naufraghi, che non indossavano i giubbotti salvagente.

"Sono intervenuto in Senato con un discorso che è stato molto commentato e discusso. Ringrazio chi mi ha scritto per condividere le proprie impressioni e anche chi mi ha criticato, sui social e via email Mi piace l'idea che in Parlamento ci si confronti senza i toni esasperati degli ultrà. E che ci si ascolti. Nel frattempo, la domanda che rimane da fare è quella che ho rilanciato oggi su ‘Avvenire': se la Guardia di finanza non ha potuto fare la prevista operazione di polizia perché il mare era pericoloso per le imbarcazioni della Finanza, come mai non è uscita la Guardia costiera che ha una solida tradizione di salvataggi?", ha scritto il leader di Iv nella Enews.

In un'intervista ad "Avvenire" Renzi ha sottolineato proprio questo punto: il ministro dell'Interno Matteo Piantedosi "in Aula non ha spiegato un punto fondamentale: se la Guardia di Finanza esce e poi rientra perché il mare è pericoloso, perché in quel preciso momento le autorità non danno ordine alla Guardia Costiera di uscire per salvare i migranti? Come ho detto in Senato, l'identità italiana ci impone di salvare le persone. E questo non è accaduto".

"E poi – ha aggiunto – come si può dire che i genitori non devono mettere i propri figli su una barca? In Afghanistan una mamma non dovrebbe cercare di dare un futuro alla figlia a cui, anche per colpa dell'Occidente, sono state negate istruzione e libertà?".

"Meloni e Salvini potevano stare in aula anziché rincorrere la passarella mediatica del Cdm a Cutro: loro sono i responsabili delle istituzioni, che stiano nei palazzi delle istituzioni", ha detto ancora il leader di Iv.

Renzi ha parlato anche del Terzo polo: "Una donna leader del Terzo polo? Le leadership non si impongono e se ci sarà una donna che scalerà il partito unico, lo farà con le sue capacità come hanno fatto Meloni e Schlein. Io personalmente alla guida del Terzo polo vedo bene la conferma di Calenda".

Sul nuovo Pd di Elly Schlein invece ha detto: "All'inizio ero convinto vincesse Bonaccini. Col passare della campagna era evidente che Schlein stesse crescendo. Adesso il Pd è un partito di "sinistrasinistra" che merita il nostro rispetto, ma è molto lontano dalle nostre battaglie. Alla fine meglio così: distinti e distanti, smetteremo di becchettarci ogni giorno. Ormai siamo due realtà totalmente diverse. Loro fanno il Pd massimalista, noi facciamo i riformisti".