Non è tardato ad arrivare il commento di Matteo Salvini dopo la diffusione degli exit poll sulle Elezioni Regionali in Umbria, che indicano in circa 20 punti percentuali il vantaggio di Donatella Tesei, esponente della Lega e candidata del centrodestra unito. L'ex ministro dell'Interno, giungendo al comitato elettorale della candidata governatore dell'Umbria ha dapprima predicato pazienza, chiedendo di aspettare i dati reali, poi non è riuscito a trattenersi e ha postato sui suoi canali social una foto con un commento inequivocabile: "27 ottobre 2019, stiamo scrivendo una pagina di storia". Nello scatto, è ritratto proprio con quella che sembra essere la grande vincitrice della contesa elettorale e, dunque, anche la probabile nuova governatrice della Regione Umbria.

Il leader leghista, del resto, puntava moltissimo sull'appuntamento elettorale in Umbria e in queste settimane ha battuto la Regione città per città, tenendo una serie di appuntamenti pubblici sempre molto affollati. La vittoria della Lega era ampiamente attesa, considerando i risultati delle ultime elezioni Europee e la traumatica conclusione dell'esperienza di governo del centrosinistra, con le dimissioni della governatrice Marini anche a seguito di una inchiesta giudiziaria. Il dato finale resta comunque molto rilevante, perché coalizioni di sinistra governavano l'Umbria da ben 49 anni.