Reddito di cittadinanza, altre 80mila famiglie lo perderanno: quali sono le misure alternative L’Inps ha già comunicato a 160mila famiglie che il loro reddito di cittadinanza sarà sospeso. La stima è che nelle prossime settimane altri 80mila nuclei riceveranno lo stesso sms. Per gli occupabili scatterà il Supporto per la formazione e il lavoro, gli altri possono chiedere l’Assegno di inclusione.

A cura di Luca Pons

Sono circa 16omila le famiglie che negli scorsi giorni hanno ricevuto un sms dall'Inps per informarle che il loro reddito di cittadinanza era "sospeso". Una comunicazione ambigua che ha creato confusione e scatenato le tensioni politiche per la cancellazione di una delle misure più osteggiate dal governo Meloni. La stima non ufficiale è che tra agosto e settembre altre 80mila famiglie riceveranno un sms simile. Questa volta però ci si aspetta che i termini siano più chiari.

Il caos dopo l'sms dell'Inps

L'Inps ha specificato che si parla di "sospensione" perché alcune famiglie, quelle che saranno prese in carico dai servizi sociali entro il 31 ottobre, potranno continuare a ricevere il Rdc fino a dicembre 2023. Ma si tratta di famiglie particolari – quelli in cui, anche se tutti i componenti sono ‘occupabili', cioè anche se non ci sono over 65, minorenni o persone con disabilità, si riscontrano situazioni di particolare fragilità che non permettono di inserirsi nel mondo del lavoro.

Nella maggior parte dei casi i servizi sociali sono già intervenuti e la presa in carico è già attiva. Però ci sono ancora tre mesi di tempo, e questo è tra i fattori che ha dato il via alla ‘corsa in Comune', per verificare se la propria famiglia avesse i requisiti per continuare a ricevere il reddito. Anche perché in alcuni casi i servizi sociali erano già intervenuti e l'Inps non lo sapeva: i dati del ministero e dell'Istituto di previdenza sulle famiglie prese in carico erano aggiornati solo fino a inizio luglio, quindi quei nuclei che sono stati coinvolti nell'assistenza solo nelle scorse settimane erano rimasti, per l'Inps, nella lista di chi doveva perdere il Rdc. Un errore che sarà corretto, ma che ha aumentato ulteriormente la confusione.

Preso atto dello sbaglio – l'sms è partito in automatico con l'ultima erogazione, si è detto – già ieri l'Inps è intervenuto con un'apposita circolare per ribadire quali sono le nuove misure che sostituiranno in parte il Rdc, come funzionano e a chi spettano. Nei nuovi sms, è probabile che si inseriranno più informazioni da subito, per chiarire le opzioni a disposizione. O almeno questo hanno chiesto i sindaci, che ieri sono stati convocati al ministero del Lavoro per un confronto.

Supporto alla formazione e al lavoro e Assegno di inclusione, cosa sono e chi può ottenerli

Nel frattempo, le alternative restano quelle delineate ieri. Il Supporto alla formazione e al lavoro (Sfl) partirà dal 1° settembre 2023. Può andare alle persone con un Isee entro i 6mila euro, tra i 18 e i 59 anni, che entrano in un percorso di formazione e ricerca di lavoro con un Centro per l'impiego. Il Sfl è individuale, e potranno riceverlo anche più persone in una famiglia. Si tratta di un assegno da 350 euro al mese, che durerà per 12 mesi al massimo (in base a quanto durano le iniziative di formazione e inserimento lavorativo), non rinnovabile.

L'Assegno di inclusione, invece, scatterà dal gennaio 2024 e riguarderà le famiglie di non occupabili (nuclei con almeno un minorenne, un over 60 o una persona con disabilità). Le stesse famiglie che, comunque, avranno diritto al Rdc fino a dicembre 2023. O meglio, non proprio le stesse, dato che i criteri saranno più stringenti. Sarà richiesto un Isee al di sotto dei 9.360 euro, come per il reddito di cittadinanza, ma il metodo di calcolo sarà diverso e premierà le famiglie numeroso, a danno dei single. Per chi lo riceve, l'assegno potrà essere al massimo di 500 euro al mese, più fino a 280 euro al mese per l'affitto. La durata sarà di 18 mesi, rinnovabili per altri 12 mesi dopo un mese di pausa.