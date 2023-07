Cosa deve fare chi ha perso il reddito di cittadinanza: la circolare dell’Inps sulle nuove misure

Stop al reddito di cittadinanza, ma arrivano le nuove misure d'inclusione sociale e lavorativa. L'Inps, nel giorno in cui sono esplose la rabbia e la preoccupazione per il taglio dell'aiuto da parte del governo Meloni, pubblica sul suo sito l'annuncio relativo alle nuove misure che sostituiranno il vecchio sostegno. "Si tratta di misure destinate a contrastare la povertà, la fragilità e l’esclusione sociale e lavorativa attraverso percorsi di inserimento sociale, di formazione e di attivazione al lavoro", si legge sul sito dell'Istituto di previdenza.

I canali sono due: il supporto alla formazione e al lavoro, che si attiva dal primo settembre e prevede l'accesso a progetti di formazione, qualificazione e riqualificazione professionale, orientamento e accompagnamento al lavoro per chi ha tra i 18 e i 59 anni; l'assegno di inclusione, che sarà attivo dal primo gennaio 2024 e prevede un'integrazione al reddito per le famiglie che hanno un componente minorenne, di almeno sessant'anni o con disabilità.

C'è una sezione apposita, nella comunicazione dell'Inps, che spiega a chi sono rivolte le misure. Innanzitutto i beneficiari devono essere residenti in Italia da almeno 5 anni, di cui gli ultimi due in maniera continuativa. Poi il percorso è distinto:

A partire dal 1° gennaio 2024 , possono beneficiare dello strumento Assegno di inclusione le famiglie che includono componenti minori, disabili, con almeno 60 anni di età o in condizione di svantaggio accertato dall’inserimento in un programma di cura e assistenza dei servizi sociosanitari territoriali che abbiano i requisiti richiesti.

A partire dal 1° settembre 2023 , possono beneficiare dello strumento di Supporto alla formazione e al lavoro le persone tra i 18 e i 59 anni con ISEE non superiore a 6.000 euro, che siano in possesso degli ulteriori requisiti richiesti; possono attivare il proprio percorso di formazione e attivazione lavorativa, rilasciando la dichiarazione di immediata disponibilità al lavoro e dimostrando di essersi rivolte ad almeno 3 agenzie per il lavoro o enti autorizzati all’attività di intermediazione, quale misura di attivazione al lavoro.

I cosiddetti non occupabili – ovvero chi rientra nella categoria delle famiglie con un minore, un over 60 o una persona disabile – riceveranno il reddito di cittadinanza fino al 31 dicembre 2023 (o fino alla naturale scadenza).

Anche nel caso dei benefici, secondo quanto spiega l'Inps, va fatta una distinzione fondamentale tra i due percorsi:

Supporto alla formazione e al lavoro

Per aiutare le persone a trovare un’occupazione, viene riconosciuto l’accesso a diversi strumenti di politiche attive del lavoro come programmi di formazione, progetti utili alla collettività, servizio civile universale e offerte di lavoro adeguate alle caratteristiche e alle competenze di ognuno. Inoltre, nel momento in cui tale percorso viene effettivamente avviato, per la sua durata, è previsto anche un beneficio economico di 350 euro mensili erogato con bonifico per la durata delle attività formative o delle altre iniziative indicate, per un massimo di complessivi 12 mesi.

Assegno di inclusione

Per i beneficiari dell’Assegno di inclusione, viene riconosciuto un beneficio economico quale integrazione mensile al reddito familiare e un contributo per l’abitazione concessa in locazione. Il beneficio economico viene erogato per 18 mesi tramite uno strumento di pagamento elettronico ricaricabile chiamato “Carta di Inclusione” e può essere rinnovato per 12 mesi (con sospensione di un mese).