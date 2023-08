Reddito cittadinanza, in Germania dal 2024 aumenta ancora l’assegno: i single avranno 563 euro al mese Mentre l’Italia ha eliminato il Reddito di cittadinanza, in Germania dal 2024 l’assegno per l’aiuto salirà da 502 euro a 563.

A cura di Annalisa Cangemi

Il Reddito di cittadinanza in Germania verrà potenziato dal 2024. Il governo tedesco, invece di eliminare la misura, come è avvenuto in Italia con l'esecutivo Meloni, ha deciso di rimpolpare l'assegno destinato ai cittadini che non lavorano.

E così dall'anno prossimo gli oltre cinque milioni di beneficiari che rientrano nella platea del "Burgergeld" riceveranno aiuti notevolmente più elevaie. Nel settaglio, dall’inizio del 2024, i single dovrebbero ricevere 563 euro al mese invece degli attuali 502 euro. L'assegno era stato già aumentato nel 2023: il sussidio di disoccupazione infatti, per un adulto senza figli, era stato già portato da 449 a 502 euro al mese, con un aumento di 53 euro al mese. Per gli adulti fino a 25 anni che vivono ancora coi genitori era salito a 402 euro al mese. Per gli adolescenti tra 14 e 18 anni a 420 euro, mentre per i bambini da 6 a 14 anni a 348 euro.

Il ministro tedesco delle Politiche Sociali, Hubertus Heil, ha definito gli aumenti previsti per il prossimo anno "un passo significativo". Nel complesso si tratta di un aumento del 12%, ha sottolineato Heil, aggiungendo che "soprattutto in tempi di crisi e sconvolgimenti, bisogna poter fare affidamento sullo Stato sociale".

Con la riforma del reddito di cittadinanza entrata in vigore all'inizio dell'anno, i tassi dovrebbero essere adeguati all'inflazione più rapidamente che in passato. Per i giovani dai 15 ai 18 anni non ancora compiuti, affluiranno in futuro 471 euro anziché 420. Per i figli dall'inizio del settimo al compimento del 14° anno sono previsti 390 invece di 348 euro. Per i bambini fino a sei anni dovrebbero arrivare 357 invece di 318 euro. Attualmente in Germania 5,5 milioni di persone ricevono sussidi di cittadinanza, tra cui 1,68 milioni di disoccupati.

Dallo scorso gennaio il Reddito di cittadinanza, come riforma sociale centrale del governo guidato dal cancelliere tedesco Olaf Scholz, ha sostituito l'indennità di disoccupazione, la cosiddetta ‘Hartz IV', il programma di politiche sociali e del lavoro in vigore in Germania dal 2005.

Grazie alla riforma il livello delle prestazioni verrà adeguato all’evoluzione dei prezzi più rapidamente di prima. In precedenza l’inflazione veniva presa in considerazione solo con un ritardo molto lungo. Ora per le tariffe standard dell'anno successivo fino al secondo trimestre dell'anno in corso si tiene conto del livello dei salari e dell'inflazione. Gli obiettivi principali della riforma del Reddito di cittadinanza sono il rafforzamento dell'assistenza individuale delle persone interessate nei centri per l'impiego e una maggiore formazione e qualificazione per i posti di lavoro.