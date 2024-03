Quanto scendono le bollette del gas di febbraio 2024 e per chi, l’annuncio di Arera sui prezzi Il prezzo del gas è calato del 4%, e così le bollette relative a febbraio 2024 saranno più basse rispetto a gennaio. È il calcolo di Arera, che però riguarda solo chi si trova ancora nel mercato tutelato, cioè i clienti domestici ‘vulnerabili’. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Luca Pons

Scende il prezzo del gas e calano le bollette da pagare: il prezzo di riferimento del metano a febbraio 2024 è stato più basso del 4% rispetto al mese di gennaio (tasse incluse), e questo si rifletterà nella fattura dell'energia. A comunicarlo, come avviene ogni mese, è stata l'Arera, l'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente. L'Arera si occupa di monitorare i prezzi di riferimento, ma solo per una categoria specifica: i clienti domestici vulnerabili.

I clienti vulnerabili sono quelli che, anche dopo il passaggio al mercato libero del gas avvenuto a gennaio, hanno potuto restare in regime di tutela perché sono in condizioni particolari. Si tratta nel complesso di circa 2,5 milioni di utenti. Sono considerati vulnerabili gli over 75, coloro che percepiscono il bonus sociale per l'energia, ma anche le persone con disabilità e coloro che abitano in strutture di emergenza in seguito a calamità naturali. L'utente ‘tipo' a cui fa riferimento Arera per i suoi calcoli usa in media 1.100 metri cubi di gas all'anno.

Nel suo comunicato, l'Arera ha fatto sapere che il prezzo di riferimento del gas lo scorso mese è stato di 100,37 centesimi al metro cubo, in calo del 4% rispetto a gennaio. In bolletta, di questi 100 centesimi circa 41 sono dovuti al gas in sé e per sé, circa 30 alle imposte, altri 26 servono a coprire le spese per il trasporto e la distribuzione del metano, e ci sono anche due centesimi di "oneri di sistema".

Arera, in base a questi dati, ha anche aggiornato la componente del prezzo del gas che va a coprire i costi di approvvigionamento. Questo è il prezzo del gas che viene applicato agli utenti vulnerabili, e si misura sul prezzo che viene applicato nel corso del mese sul mercato all'ingrosso italiano, chiamato Psv. A febbraio 2024, il prezzo è stato di 27,84 euro al megawattora. Una tariffa ben più bassa di quella vista negli scorsi mesi, e in particolare nell'estate del 2022, quando si arrivò a superare i 300 euro al megawattora.

Per quanto riguarda i clienti che sono passati al mercato libero, per loro i prezzi in bolletta sono stabiliti dalle aziende fornitrici. Chi si trovava nel mercato tutelato e non ha scelto un nuovo fornitore è entrato automaticamente nel servizio a tutele graduali, che è simile al mercato tutelato ma ha nel contratto una variabile in più da pagare, decisa dal fornitore. In ogni caso, per questi clienti non c'è un'autorità unica a cui fare riferimento. Per conoscere il prezzo del gas applicato, comunque, è sufficiente consultare la propria bolletta, che deve sempre riportare anche il dato esatto su quanto è costata la materia prima.