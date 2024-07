USA 2024, Donald Trump annuncia il suo vice alla Convention del Gop di Milwaukee: sarà J.D. Vance

Il senatore dell’Ohio J.D. Vance è il nome confermato come vice del candidato repubblicano per la Casa Bianca, Donald Trump, alle Presidenziali di novembre. Ha 39 anni ed è passato da critico del tycoon newyorkese a essere uno dei suoi più fedeli sostenitori.

J.D. Vance sarà il vicepresidente scelto da Donald Trump per la sua corsa alla Casa Bianca: l'annuncio sul social Truth, arriva anche alla convention repubblicana appena iniziata a Milwaukee, nel Wisconsin, nel quale è stato formalmente nominato il tycoon newyorkese come candidato del partito alle Presidenziali di Novembre.

“Dopo attente considerazioni, anche alla luce dell’incredibile talento degli altri candidati, ho deciso che il senatore J.D. Vance è il più qualificato ad assumere l’incarico di vicepresidente degli Stati Uniti”, ha scritto Trump su Truth. Il vicepresidente rappresenta di fatto la seconda carica del governo, nonché la persona designata a sostituire il presidente in caso di morte o dimissioni.

"J.D. ha servito onorevolmente il nostro Paese nel Corpo dei Marines, si è laureato in due anni alla Ohio State University, Summa Cum Laude, e si è laureato alla Yale Law School, dove è stato redattore dello Yale Law Journal e presidente della Yale Law Veterans Association. Il libro di J.D., "Hillbilly Elegy", è diventato un importante best seller e un film, in quanto si è fatto paladino degli uomini e delle donne che lavorano duramente nel nostro Paese", ha scritto Trump