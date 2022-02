Quanto guadagnano i politici, i redditi di leader e ministri: Letta batte tutti (tranne Berlusconi) Pubblicati i redditi dei politici nel 2021. Tra i leader Letta batte tutti (tranne Berlusconi). Mario Draghi oltre il mezzo milione e tra i suoi ministri vince Cingolani con Speranza ultimo.

A cura di Tommaso Coluzzi

Enrico Letta batte (quasi) tutti, ma non nei sondaggi con il suo Partito Democratico. Il leader dem è primo, tra gli altri capi di partito, per reddito. Certo, se da questa gara si esclude Silvio Berlusconi, per forza di cose su un altro livello. Il presidente di Forza Italia viaggia oltre i 50 milioni di euro. Ma veniamo agli altri leader: Letta è in testa con 621.818 euro. Però, va detto, parliamo dei redditi del 2021, relativi al periodo d'imposta 2020, quando il segretario dem aveva abbandonato la politica. A seguire c'è Matteo Renzi: il leader di Italia Viva ha dichiarato un reddito imponibile pari a 488.695 euro. La presidente di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, ha dichiarato 127.057 euro, il leader del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte 100.927 euro e il segretario della Lega Matteo Salvini 92.568 euro.

Quanto guadagnano Fico, Casellati e Draghi

Nella gara secca tra i presidenti dei due rami del Parlamento stravince Elisabetta Alberti Casellati. La presidente del Senato ha dichiarato, nel 2021, un reddito imponibile di 255.970 euro. Molto più basso il reddito del presidente della Camera, Roberto Fico: 98.471 euro. E a proposito di presidenti, quanto guadagna Mario Draghi? Il capo del governo ha dichiarato precisamente 525.514 mila euro di imponibile. Tra l'altro, nella dichiarazione del presidente del Consiglio figurano anche 16 diverse proprietà – tra appartamenti, ville e garage – distribuite in Italia e non solo: si va da Roma ad Anzio, passando per la provincia di Venezia e Città della Pieve, fino a Londra.

I redditi dei ministri del governo Draghi

Tra i ministri del governo Draghi, invece, a spuntarla è il titolare del dicastero della Transizione Ecologia, Roberto Cingolani: è al primo posto con 543.952 euro. Secondo c'è il ministro dell'Economia, Daniele Franco, che nel 2021 ha dichiarato un reddito imponibile di 383.406 euro. Terza la Guardasigilli, Marta Cartabia, con 313.794 euro dichiarati, poi ci sono il ministro della Pubblica Amministrazione Renato Brunetta con 282.211 euro, la titolare del Viminale Luciana Lamorgese con 230.331 euro e il ministro delle Infrastrutture e mobilità sostenibili Enrico Giovannini con 227.803 euro. E ancora: la ministra per il Sud Mara Carfagna con 136.112 euro, la ministra dell'Università Maria Cristina Messa con 124.531 euro, il ministro dei Beni culturali Dario Franceschini con 121.463 euro, il ministro dell'Istruzione Patrizio Bianchi con 114.969 euro, la ministra per le disabilità Erika Stefani con 111.045 euro.

Poi troviamo due dem: il ministro della Difesa Lorenzo Guerini con 109.847 euro e il ministro del Lavoro Andrea Orlando con 103.511 euro. Sotto quota centomila ci sono la ministra per le Pari Opportunità Elena Bonetti con 99.864 euro e il ministro dello Sviluppo Economico Giancarlo Giorgetti con 99.169 euro. Poi il ministro degli Esteri Luigi Di Maio con 98.471 euro, la ministra per le Politiche giovanili Fabiana Dadone con 98.471 euro, il ministro delle Politiche Agricole Stefano Patuanelli con 98.398 euro. E infine il ministro del Turismo Massimo Garavaglia con 97.885 euro, il ministro dei rapporti con il Parlamento Federico D'Incà con 95.811 euro e la ministra per gli Affari Regionali Mariastella Gelmini con 92.814 euro. Chiude il ministro della Salute Roberto Speranza con 89.631 euro.