Quanto guadagna Antonio Angelucci, il parlamentare più ricco che ha superato Renzi in classifica

Antonio Angelucci, il parlamentare più ricco che ha superato Renzi in classifica

A cura di Luca Pons

Antonio Angelucci è stato uno degli ultimi parlamentari che ha depositato la sua dichiarazione dei redditi per il 2023, ed è anche quello che è balzato al primo posto nella classifica dei più ricchi. Fino a dicembre 2023, dato che la dichiarazione di Angelucci non c'era ancora arrivata, era Matteo Renzi a occupare questa posizione. Invece il deputato leghista Angelucci l'ha superato, anche se di ‘poco'.

Angelucci per il 2023 ha dichiarato un reddito complessivo di 3.334.400 euro. Il deputato abruzzese, che siede in Parlamento dal 2008 (ma fino al 2022 era stato eletto con il Popolo delle libertà o con Forza Italia, per poi passare alla Lega), è un imprenditore nella sanità privata ma anche nel settore immobiliare e nell'editoria. Infatti, è l'editore ‘di riferimento' della destra, dato che controlla il Tempo, il Giornale e Libero. Nonostante la sua lunga carriera parlamentare, Angelucci in Aula si vede ben poco. In questa legislatura risulta che abbia partecipato ad appena 13 votazioni sulle circa 5.200 totali (lo 0,25%), mentre nella scorsa era arrivato poco al di sopra del 3% del totale.

Con la sua dichiarazione presentata nel 2023 e riferita al 2022, Angelucci ha superato Matteo Renzi come parlamentare più ricco. L'ex presidente del Consiglio nello stesso periodo ha dichiarato 3.217.735 euro, circa 160mila euro in meno. Negli ultimi dieci anni, Angelucci in media ha dichiarato 4,1 milioni di euro all'anno, come ha riportato il Sole 24 Ore, arrivando a 6,2 milioni nel 2018.

Sempre per il 2023, il terzo parlamentare più ricco è risultato essere l'architetto Renzo Piano, con 2,9 milioni di euro. L'anno prima, quando arrivò al primo posto, aveva dichiarato 5,9 milioni di euro in tutto. Scendendo in classifica si trova al quarto posto l'avvocata e senatrice leghista Giulia Bongiorno, con 2,7 milioni di euro dichiarati (in calo sui 2,9 milioni dell'anno prima). Mentre la top 5 è chiusa dall'ex ministro Giulio Tremonti, eletto con Fratelli d'Italia, che ha incassato 2,6 milioni di euro.

Tra i ministri del governo Meloni emergono cifre molto diverse. Ad esempio, il ministro della Difesa Guido Crosetto ha dichiarato circa 900mila euro, mentre la presidente del Consiglio Giorgia Meloni si è ‘fermata' a 293mila euro. Il leader della Lega Matteo Salvini invece ha dichiarato 99.699 euro di entrate. Cifre più alte per la ministra del Turismo Daniela Santanchè, con 298mila euro di reddito.

Tra i leader dell'opposizione, Nicola Fratoianni di Alleanza Verdi-Sinistra ha dichiarato 104mila euro, Elly Schlein 95mila euro e Carlo Calenda 85mila euro. È particolarmente basso il dato di Giuseppe Conte, con un reddito dichiarato di 24mila euro che sostanzialmente corrisponde ai due mesi e mezzo di stipendio da deputato, dato che è entrato in carica a metà ottobre del 2022. Nei mesi precedenti, è possibile che abbia ricevuto dei rimborsi spese per le sue attività da parte del Movimento 5 stelle, che però non vanno dichiarati come redditi.