Le dichiarazioni dei redditi 2023 dei politici, chi è il più ricco Le dichiarazioni dei redditi presentate dai politici nel 2023 sono consultabili sulle loro pagine presenti sul sito della Camera e del Senato. Ecco chi è il più ricco.

A cura di Annalisa Girardi

Ogni anno le dichiarazioni dei redditi di parlamentari e membri del governo vengono pubblicate sul sito di Camera e Senato. E sono quindi consultabili da chiunque. In questi giorni stanno iniziando ad apparire quelle del 2023: tra i senatori il più ricco è Matteo Renzi, con una dichiarazione dei redditi di oltre tre milioni di euro. Precisamente 3.217.735 euro. Il leader di Italia Viva parrebbe così al momento il più ricco del Parlamento, ma non tutte le dichiarazioni sono state pubblicate. E alcune potrebbero fare concorrenza a quella dell'ex presidente del Consiglio, come quella del deputato leghista Antonio Angelucci, famoso imprenditore nell'editoria che l'anno scorso aveva dichiarato un patrimonio di oltre quattro milioni e mezzo di euro.

Al momento la classifica vede il senatore a vita Renzo Piano subito dopo Renzi, con due milioni e 901 mila euro (di cui la maggior parte però tassati in Francia, come riporta il Messaggero), seguito dall'ex ministro dell'Economia Giulio Tremonti con due milioni e mezzo di euro. Sempre in Senato supera il milione di euro anche il presidente della Lazio Calcio, Claudio Lotito.

Per quanto riguarda i leader di partito, Renzi è sicuramente il più ricco tra loro. La leader di Fratelli d'Italia nonché presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, infatti si ferma a 293.531 euro. Quello di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni, invece ne dichiara 104.212, seguito dal segretario della Lega, Matteo Salvini, con 99.699. La leader del Partito democratico. Elly Schlein, invece dichiara 94.725 euro, mentre Carlo Calenda è a 65.291.

Mancano ancora diverse dichiarazioni dei redditi, tra cui quella di Antonio Tajani, che nel 2022 registrava 54.930 euro, e quella di Giuseppe Conte, che l‘anno scorso recitava 34.095 euro.