Quando toglieremo la mascherina al chiuso: il programma del governo per dire addio alle restrizioni Con l’ordinanza del ministro Speranza l’obbligo di indossare le mascherine all’aperto scade il 31 marzo, data in cui – non a caso – finirebbe anche lo stato di emergenza (salvo ulteriori proroghe).

A cura di Tommaso Coluzzi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Covid 19 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Le mascherine al chiuso resteranno obbligatorie ancora per un po'. Certo quantificare questo tempo è difficile, visto che l'emergenza Covid ci ha insegnato già quanto è imprevedibile questo virus, ma il governo un'idea ce l'ha. Tutto ruota intorno alla scadenza dello stato di emergenza, che al momento è fissata al 31 marzo, dopo la proroga in extremis dal 31 dicembre. L'intenzione, viste anche le altre politiche del governo, è quella di puntare a una normalizzazione della situazione. Lo stesso Draghi pochi giorni fa ha detto che Palazzo Chigi avrebbe prodotto un calendario delle date di scadenza delle diverse restrizioni ancora in vigore. Per ora non ve n'è ancora traccia.

Anche l'ordinanza firmata ieri dal ministro Speranza va in questa direzione: via le mascherine all'aperto dall'11 febbraio, a prescindere dal colore della Regione (ennesima riprova che quell'impianto ormai è quasi totalmente inutile). Resta l'obbligo di portare i dispositivi di protezione individuale sempre con sé, e soprattutto di indossarli qualora ci siano situazioni di assembramento. Come, in verità, è sempre stato, anche prima che venisse reintrodotto l'obbligo in zona bianca all'aperto. Per il governo è un passo importante per comunicare la direzione in cui si sta andando: il ritorno alla normalità. Anche se gli indicatori della pandemia di Covid sono in calo, i numeri restano comunque molto alti, soprattutto quello dei morti.

Nello stesso provvedimento del ministro della Salute viene fissata un'altra data: "Fino al 31 marzo 2022 è fatto obbligo sull’intero territorio nazionale di indossare i dispositivi di protezione delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso diversi dalle abitazioni private". L'obbligo di mascherina al chiuso viene portato fino a fine marzo, data in cui scade lo stato di emergenza. Questo non significa che dal primo aprile potremo dimenticare per sempre le mascherine, ma al momento, per il governo, è un possibile giorno di svolta. Se l'aspettativa verrà confermata lo diranno i numeri delle prossime settimane. Le restrizioni verranno allentate solo se i dati lo permetteranno.