Quando arriverà il Green Pass per scuola e trasporti: la decisione del governo Domani si riunirà il Consiglio dei ministri, ma sul Green Pass da esibire su treni a lunga percorrenza, aerei e navi, così come sull’obbligo vaccinale per gli insegnanti e gli operatori scolastici, si deciderà solamente la prossima settimana. Le nuove regole, in quel caso, potrebbero entrare in vigore dal 15 agosto o dalla fine del mese.

A cura di Annalisa Girardi

Rinviata la decisione sul Green Pass a scuola e sui mezzi di trasporto: domani si riunirà il Consiglio dei ministri, ma sulla Certificazione verde da esibire su treni a lunga percorrenza, aerei e navi, così come sull'obbligo vaccinale per gli insegnanti e gli operatori scolastici, si deciderà solamente la prossima settimana. Le nuove regole, in quel caso, potrebbero entrare in vigore dal 15 agosto. Prima va risolta la partita sulla Giustizia e solo in seguito si valuterà l'estensione del Green Pass anche al comparto dei trasporti e quella dell'obbligo vaccinale ai lavoratori della scuola.

Su quest'ultimo punto premono in particolare i presidi, ma anche il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, ha lanciato un appello affinché si vaccinino quanti più docenti e operatori scolastici in vista di settembre, in modo da garantire la ripartenza in presenza in totale sicurezza. La linea sembra però essere quella dell'attesa, per ora: con oltre l'80% del personale scolastico già immunizzato, infatti, si punta ad aspettare ancora qualche settimana per dare il tempo a chi non ha ancora ricevuto il vaccino di prenotarsi, prima di procedere con un obbligo.

Si guarderà all'andamento della curva epidemiologica anche per valutare di richiedere il Green Pass sui mezzi di trasporto come treni, aerei e navi: l'ipotesi comunque è che, se introdotto, l'obbligo di esibire la Certificazione Covid per viaggiare possa scattare solo da metà o da fine agosto, non dal 6, data in cui entreranno in vigore le nuove regole sul Green Pass. Il timore, infatti, è che intervenire sui trasporti nel pieno della stagione estiva possa compromettere ulteriormente il settore del turismo, già fortemente penalizzato dalle restrizioni anti contagio. Insomma, tutta la discussione è rimandata alla settimana prossima, nell'attesa di nuovi dati.

Leggi anche Per il momento non servirà il green pass per utilizzare il trasporto pubblico

"Leggevo che ci sarebbero state restrizioni, ma così non è. Valuteremo la settimana prossima in base ai dati", ha commentato il leader della Lega, Matteo Salvini. Che oggi ha incontrato Mario Draghi a Palazzo Chigi, e proprio sulle parole del presidente del Consiglio in tema di vaccini, indirizzate proprio al senatore del Carroccio, ha aggiunto: "Ho sottolineato il mio rammarico, certe considerazioni sono ingenerose".