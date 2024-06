video suggerito

Quando arrivano i primi exit poll e risultati alle elezioni europee 2024 Manca poco alla chiusura dei seggi per le elezioni europee: alle ore 23.00 verranno subito diffusi i primi exit poll, mentre per le proiezioni bisognerà aspettare che inizi lo spoglio delle schede, in programma subito dopo la chiusura delle urne. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

0 CONDIVISIONI condividi chiudi

Attiva le notifiche per ricevere gli aggiornamenti su Elezioni europee 2024 ATTIVA GLI AGGIORNAMENTI

Oggi, domenica 9 giugno 2024, alle ore 23.00 si chiudono i seggi per le elezioni europee, così come le urne per le elezioni regionali in Piemonte e per le amministrative. In Italia si è iniziato a votare sabato alle ore 15 e il nostro Paese è l'ultimo a concludere le operazioni di voto: tra i primi ad andare alle urne, il 6 giugno, c'erano invece i Paesi Bassi. Quando i seggi saranno chiusi in tutta Europa, si potrà procedere con lo spoglio delle schede. In Italia i primi exit poll arriveranno immediatamente subito dopo la chiusura delle urne, mentre per le prime proiezioni bisognerà aspettare che siano state scrutinate alcune quote di schede: è probabile che le prime proiezioni arrivino a circa un'ora dalla chiusura dei seggi, dopo la mezzanotte.

Quando arrivano exit poll e proiezioni alle elezioni europee 2024

Gli exit poll, cioè i sondaggi che vengono realizzati all'esterno dei seggi sulle intenzioni di voto degli elettori, verranno diffusi immediatamente dopo la chiusura dei seggi, quindi qualche minuto dopo le ore 23.00. Per quanto riguarda le proiezioni invece, bisognerà attendere che le operazioni di scrutinio delle schede siano iniziate e in corso: è probabile che verso mezzanotte venga diffusa una prima proiezione, seguita da una seconda mano a mano che si procede con lo spoglio.

Quando sapremo i risultati definitivi delle elezioni europee 2024 in Italia

Per avere i risultati definitivi delle elezioni europee 2024 bisognerà aspettare almeno domani, lunedì 10 giugno. È possibile che in giornata si riesca già ad avere un quadro abbastanza preciso dei risultati usciti dalle urne, ma bisognerà aspettare la conclusione dello spoglio per sapere con esattezza le percentuali dei partiti e i nomi degli eletti per ogni circoscrizione.

Dove seguire exit poll e risultati in diretta

Si potranno seguire exit poll, proiezioni e risultati in tempo reale dalla piattaforma del ministero dell'Interno Eligendo, dove verranno caricati tutti gli ultimi aggiornamenti. Chiaramente sarà anche possibile seguire le dirette televisive, tra quella della Rai, Mediaset La7 e Sky.