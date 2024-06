video suggerito

Quando arrivano gli exit poll alle elezioni in Piemonte 2024 e quando sapremo i risultati definitivi Si vota anche oggi, domenica 9 giugno, dalle 7 alle 23, per le Regionali in Piemonte, dopo che i seggi sono rimasti aperti già ieri dalle 15 alle 23. I cittadini sono chiamati a rinnovare il Consiglio Regionale e eleggere il Presidente di Regione. Il governatore uscente Alberto Cirio (centrodestra) corre per un secondo mandato: le sue principali sfidanti sono Gianna Pentenero (centrosinistra) e Sarah Di Sabato (M5S). Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

Oggi, domenica 9 giugno 2024, è l'ultimo giorno di voto per le Regionali in Piemonte, così come per le elezioni europee e per quelle amministrative. Oggi si è iniziato a votare alle ore 7 e i seggi resteranno aperti fino alle 23.

Mentre per le Europee lo spoglio dei voti inizierà subito dopo la chiusura dei seggi, in Piemonte e nei circa 3.7000 Comuni al voto lo scrutinio avrà inizio soltanto domani, lunedì 10 giugno 2024, a partire dalle 14. Per le Regionali in Piemonte è comunque previsto un primo exit poll già questa sera, dopo le 23. Lo stesso accadrà per le Europee e per 9 dei 27 capoluoghi al voto (Firenze, Bari, Cagliari, Perugia, Potenza, Campobasso, Pescara, Bergamo, Caltanissetta). Solo per le Europee, saranno disponibili le prime "proiezioni" a partire dalla mezzanotte di oggi.

Sono cinque i candidati che si contendono il posto di presidente della Regione Piemonte per i prossimi cinque anni. Alberto Cirio, governatore uscente, si candida per un secondo mandato e, secondo gli ultimi sondaggi diffusi, è favorito per una riconferma. È sostenuto da tutto il centrodestra: il partito di cui Cirio è vicesegretario, Forza Italia, ma anche Fratelli d'Italia, Lega e Noi Moderati. Più frammentata la situazione a sinistra, dove non è stato trovato l'accordo per formare il cosiddetto "campo largo" che aveva portato alla vittoria in Sardegna. La scelta è ricaduta su Gianna Pentenero (Pd, sostenuta anche da Avs), ex assessora al Comune di Torino. Il Movimento 5 Stelle corre da solo e punta su Sarah Disabato. Inoltre, sono candidati l'avvocato Alberto Costanzo, sostenuto dalla lista Libertà che fa riferimento a Cateno De Luca, e la consigliera regionale ex M5s Francesca Frediani, nota attivista No Tav, candidata con la lista Piemonte popolare (il cui nome ricalca quello del suo partito, Unione popolare).

A che ora arrivano i primi exit poll alle elezioni in Piemonte 2024

Oggi, 9 giugno 2024, i seggi chiuderanno alle ore 23. Subito dopo verrà diffuso un exit poll – cioè un rilevamento delle dichiarazioni di voto fornite dagli elettori appena usciti dal seggio. Lo scrutinio per le Regionali e per le amministrative inizierà solo domani, lunedì 10 giugno, dalle 14. Le prime "proiezioni" sulla base dei voti validi ottenuti dai candidati sindaci si avranno solo dalle 15 di domani – per le Europee, invece, sono attese già stasera da mezzanotte.

Quando sapremo i risultati definitivi delle regionali in Piemonte

Se per le Europee il conteggio dei voti inizierà già alle 23 di stasera, lo scrutinio delle Regionali in Piemonte avrà inizio solo domani pomeriggio, dalle 14. Già a partire da un'ora dopo saranno disponibili le prime "proiezioni di voto", che permetteranno di capire l'andamento dello spoglio in corso e di farsi un'idea sul risultato finale. I risultati definitivi sono attesi per la prima serata di domani, lunedì 10 giugno 2024.