Quando arrivano Bonus Natale e tredicesima a dicembre 2024, le date dei pagamenti in busta paga A dicembre 2024 la busta paga sarà quasi raddoppiata per i dipendenti che hanno lavorato tutto l'anno: la tredicesima mensilità per alcuni arriverà già il 13 dicembre, e in ogni caso entro il 24 dicembre. Per chi ha fatto domanda in tempo, con lo stipendio ci sarà anche il bonus Natale da 100 euro.

A cura di Luca Pons

Gli stipendi di dicembre 2024 vedranno un aumento significativo: per molti arriverà la tredicesima, e chi ha compilato l'autocertificazione e ha fatto domanda potrà ricevere anche il bonus Natale. Per chi ha lavorato tutto l'anno, la tredicesima avrà un importo pari all'incirca allo stipendio mensile, mentre il bonus Natale varrà 100 euro netti. La tredicesima mensilità viene erogata ogni anno a chi ne ha diritto insieme alla busta paga di dicembre: spetta a tutti i lavoratori dipendenti, privati e pubblici, e si calcola in base ai mesi lavorati nel corso dell'anno.

Quando viene pagato il Bonus Natale a dicembre 2024, le possibili date

Il bonus Natale da 100 euro, varato dal governo Meloni e poi modificato più volte, è rivolto a tutti i lavoratori con figli a carico che rispettano i requisiti economici: capienza fiscale e reddito sotto i 28mila euro nel 2024. Un aspetto è fondamentale: per riceverlo, bisogna fare richiesta al proprio datore di lavoro.

Chi lo ha fatto in tempo – la scadenza per i dipendenti pubblici era fissata al 22 novembre, mentre per il settore privato ogni azienda ha fissato i propri termini da non superare – potrà ricevere i 100 euro insieme alla busta paga di dicembre. Infatti, è previsto per legge che il bonus venga erogato insieme alla tredicesima mensilità.

Questo significa che ogni categoria lo riceverà in una data diversa: per molti arriverà lunedì 16 dicembre, ma alcuni dipendenti pubblici lo otterranno già venerdì 13 dicembre, mentre alcuni lavoratori nel settore privato dovranno aspettare di più – ma comunque sarà pagato entro il 24 dicembre.

Quando arriva la tredicesima a dicembre 2024 per privati e dipendenti pubblici

La tredicesima mensilità è un diritto che spetta a tutti i lavoratori dipendenti per i quali sia prevista nel contratto di lavoro. Sono esclusi, ad esempio, i lavoratori parasubordinati, gli autonomi e le partite Iva, come anche chi lavora a progetto, i collaboratori occasionali (co.co.co.), tirocinanti e stagisti.

La tredicesima viene erogata a dicembre, e la data esatta dipende dal proprio contratto di categoria. Gli insegnanti delle scuole materne ed elementari normalmente ricevono l'assegno il 14 del mese, ma poiché nel 2024 questa data cade di sabato verrà anticipato al 13 dicembre. Molti dipendenti – sia pubblici che privati – che ricevono lo stipendio il 15 del mese dovranno aspettare lunedì 16 dicembre. Qualche giorno in più di attesa per chi riceve lo stipendio più tardi, e in particolare per i metalmeccanici e i dipendenti del settore commerciale, che da contratto devono ricevere la tredicesima entro il 24 dicembre.

Di quanto aumentano gli stipendi a dicembre con bonus Natale e tredicesima

La tredicesima e il bonus Natale funzionano in modo simile, perché in entrambi i casi l'importo dipende dal tempo lavorato nel corso dell'anno. Il bonus Natale vale 100 euro per chi ha lavorato tutto l'anno, ma solo 50 euro per chi ha lavorato per sei mesi. Allo stesso modo, la tredicesima vale sostanzialmente la metà se si è lavorato per la metà dell'anno.

Mentre il bonus ‘natalizio' però ha un importo uguale per tutti coloro che rispettano i requisiti e fanno richiesta, l'importo della tredicesima dipende dallo stipendio. Infatti, per calcolare la tredicesima si prende l'importo della propria busta paga, lo si divide per 12 e poi lo si moltiplica per il numero di mesi lavorati. Dato che la tassazione è più alta, chi ha l'importo pieno riceve comunque un po' meno del proprio stipendio abituale. Resta il fatto che la busta paga è sostanzialmente raddoppiata a dicembre, senza contare gli eventuali 100 euro del bonus Natale.