Quali sono i Comuni dove si fanno più multe stradali Roma e Milano sono ai primi posti per incassi derivati dalle multe, ma guardando solo agli autovelox, o considerando la sanzione media per abitante, la classifica cambia. Ecco cosa dicono i dati del ministero dell'Interno per il 2023 sui Comuni italiani.

A cura di Luca Pons

Come tutti gli anni, entro il 31 maggio i Comuni italiani hanno dovuto comunicare al ministero dell'Interno i dati sulle multe incassate nello scorso anno. I risultati, che sono consultabili Comune per Comune sul sito del ministero, mostrano che nell'ultimo anni le venti amministrazioni più grandi d'Italia hanno visto un incremento delle entrate: 37,7 milioni di euro in più, per un totale di 584,7 milioni di euro incassati.

L'elaborazione è dell'associazione di consumatori Codacons, che ha raccolto i numeri dei venti Comuni principali e li ha paragonati con quelli presentati lo scorso anno. Ne emerge così una classifica che ha molte riconferme e qualche sorpresa.

Non stupisce, ad esempio, che al primo posto per la somma complessiva incassata ci sia il Comune di Roma, con 172 milioni di euro complessivi. Si tratta di un aumento significativo rispetto al 2023: il 29,7% in più. Al secondo posto c'è ancora Milano con 147 milioni di euro, una somma leggermente più bassa (3% in meno) rispetto a quanto ottenuto nel 2022. A chiudere il podio, con numeri molto più ridotti, è Firenze con 45 milioni di euro. Segue Bologna con 43 milioni di euro.

Le informazioni messe a disposizione dal ministero permettono anche di scoprire quali sono i Comuni dove a ‘costare' di più agli autisti sono gli autovelox. In questo modo, la graduatoria ha un aspetto molto diverso. Al primo posto per multe per eccesso di velocità c'è Firenze, con ben 18,7 milioni di euro (quasi la metà del suo incasso complessivo). A seguire c'è Milano con 8,5 milioni di euro, e solo al terzo posto Roma con 7,5 milioni. Infine, Genova con 5 milioni di euro.

Interessante notare anche che a Bologna l'incasso è stato di 4 milioni di euro. Sono circa 200mila euro in meno rispetto al 2022, nonostante nel luglio del 2023 sia stata introdotta gradualmente la zona 30 estesa, che secondo i detrattori avrebbe portato a un aumento delle multe. Va detto che comunque la ‘città 3o' è partita ufficialmente solo dal gennaio 2024, quindi bisognerà aspettare i dati dell'anno prossimo per valutare se c'è stato un impatto o meno.

Una terza classifica è quella dei Comuni dove le multe sono più alte in rapporto al numero di abitanti. Infatti, mentre Roma con i suoi quasi tre milioni di residenti ha incassato circa 60 euro per abitante (un dato solo leggermente sopra la media di 55 euro a testa), in cima alla graduatoria c'è Potenza con 123 euro per residente. Oltre il doppio. Anche Firenze supera la soglia dei 123 euro a testa. Seguono Bologna con 111 euro e Milano con 107 euro. In fondo, invece, c'è Napoli: solo 8,2 euro incassati per ogni abitante.

Potenza è anche il Comune dove le entrate sono aumentate di più in un anno. Dai 3,7 milioni del 2022 si è arrivati a 7,9 milioni nel 2023, un incasso più che raddoppiato. Nel giro di un anno le sanzioni per eccesso di velocità sono passate da 2,9 a 4,8 milioni di euro, e anche tutte le altre sanzioni sono cresciute moltissimo, da 870mila euro a 3 milioni.

Crescita netta a anche a Catanzaro, con un +41,8%, e a Venezia con un +39,5%. Quasi la metà dei Comuni presi in considerazione (nove su venti) ha invece avuto un calo. Tra questi Trieste con un -33%, ma anche Napoli, che nonostante gli incassi fossero già limitati è scesa ancora del 15,5%.