In quali città si pagano più multe stradali e in quali meno, la classifica dei Comuni I dati sulle multe stradali pubblicati dal ministero dell’Interno, e raccolti dal Codacons, mostrano che il Comune con l’incasso più alto è Milano: oltre 150 milioni di euro nel 2022. All’ultimo posto Catanzaro, Potenza è la città con l’aumento più pronunciato rispetto all’anno prima. Ecco la classifica dei capoluoghi.

A cura di Luca Pons

Il Comune di Milano, nel 2022, ha incassato oltre 151,5 milioni di euro per le sanzioni legate alle violazioni del Codice della strada. Il dato viene dal ministero dell'Interno, che ogni anno chiede ai Comuni di rendicontare le proprie entrate e comunicarle entro il 31 maggio, per poi renderle note. Nel 2022, complessivamente, gli introiti dovuti alle multe sono stati 547 milioni di euro: cresciuti del 37% rispetto all'anno precedente. Un balzo importante ma comprensibile, considerando che per un certo periodo nel 2021 ci sono state delle significative limitazioni legate alla pandemia da Covid-19.

L'associazione di consumatori Codacons ha osservato e messo in fila i dati relativi ai capoluoghi di Regione: al primo posto c'è proprio Milano, con un certo margine. Al secondo posto nella classifica, come si può immaginare, c'è Roma: il Comune più popoloso d'Italia (con 2,7 milioni di abitanti, più del doppio degli 1,3 milioni di Milano) ha raccolto 133 milioni di euro per le multe stradali.

La classifica dei capoluoghi per multe stradali incassate

Dopo Milano e Roma al terzo posto, ma con uno scarto molto forte, c'è Firenze: 46 milioni di euro. Arrivano poi Bologna, con 43 milioni, e Torino con 40. La classifica completa dei capoluoghi è questa:

Leggi anche Dove si evadono più tasse e dove meno: la classifica delle Regioni

Milano, 151 milioni di euro

Roma, 133 milioni di euro

Firenze, 46 milioni di euro

Bologna, 43 milioni di euro

Torino, 40 milioni di euro

Genova, 38 milioni di euro

Palermo, 25 milioni di euro

Bari, 10 milioni di euro

Venezia, 9 milioni di euro

Napoli, 8 milioni di euro

Pescara, 6,3 milioni di euro

Bolzano, 6 milioni di euro

Perugia, 4,4 milioni di euro

Cagliari, 4,3 milioni di euro

Ancona, 4 milioni di euro

Trieste, 4 milioni di euro

Trento, 3,8milioni di euro

Potenza, 3,7 milioni di euro

Aosta, 917mila euro

Catanzaro, 812mila euro

Campobasso, invece, non ha comunicato i dati sulle multe incassate al ministero entro il 31 maggio

Firenze la più severa sugli autovelox, a Napoli le multe valgono solo 9 euro per abitante

Un dato particolare è quello sulle multe per autovelox: queste sono incluse nella classifica totale, ma sono anche state calcolate a parte. Qui, il Comune in cui l'eccesso di velocità è nettamente più punito è Firenze: 23 milioni, la metà degli incassi per multe, vengono proprio dagli autovelox. A Milano le entrate per la rilevazione della velocità sono di 12 milioni, a Genova di 10 e a Roma di 6milioni. Ad Aosta e a Perugia si registrano 0 euro di multe per autovelox, a Napoli appena 18.700 euro.

In più, è possibile anche calcolare la cifra pagata in media per abitante. Si vede così che il Comune di Firenze ha fatto multe pari in media a 127 euro per abitante – proprio a causa dei forti incassi legati all'autovelox – mentre a Milano il dato è di 112 euro per abitante. Segue Bologna con 110 euro per abitante, mentre gli altri capoluoghi sono tutti abbondantemente sotto la soglia dei 100 euro per abitante. Tenere in conto il numero di residenti permette anche di osservare che il Comune meno "severo" non è Aosta, dove comunque in media ciascun abitante paga 27 euro, ma Napoli: qui la media scende a 9,60 euro per abitante. Il secondo Comune con il dato più basso prende più del doppio: è Trieste, con 20 euro per abitante.

Infine, il Codacons ha paragonato i numero con l'anno precedente. L'aumento più forte c'è stato a Potenza: le entrate sono passate da 1,1 milioni a 3,7 milioni di euro, con un balzo del 224%. Ci sono poi Palermo (+164%) e Firenze (+120%). Al contrario, c'è stato un calo a Catanzaro (-8,5%), a Napoli (-7,6%) e a Torino (-2,6%).