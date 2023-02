Qatargate, arrestato l’europarlamentare del Pd Andrea Cozzolino La procura belga ha incaricato la Guardia di Finanza di arrestare l’europarlamentare del Partito Democratico, Andrea Cozzolino. È sospettato di un coinvolgimento nell’inchiesta Qatargate.

A cura di Tommaso Coluzzi

È stato emesso un mandato di arresto europeo nei confronti dell'europarlamentare del Partito Democratico Andrea Cozzolino. Il deputato europeo è sospettato di essere coinvolto nello scandalo Qatargate, l'inchiesta sulla corruzione che da settimane sta facendo tremare Bruxelles. Oggi è arrivata prima la notizia che la polizia federale belga ha perquisito la sua residenza nel quartiere di Ixelles della capitale del Belgio, ma Cozzolino non era presente. Poi, appreso che nei giorni scorsi l'eurodeputato si trovava nella sua casa di Napoli, il magistrato belga Michael Claise – che si occupa del caso – ha provveduto a firmare il mandato d'arresto europeo.

Perciò la Guardia di Finanza di Napoli, su delega della procura federale belga, è stata incaricata di notificare a Cozzolino il mandato di arresto europeo. I finanzieri, però, non hanno trovato l'europarlamentare neanche nella sua casa in Campania. Al momento, perciò, a Cozzolino deve ancora essere notificato l'arresto che – come hanno dimostrato le indiscrezioni degli ultimi giorni – sembrava effettivamente solo una questione di tempo.

Questa mattina l'Ansa aveva anticipato come anche l'ufficio dell'eurodeputato dem fosse sotto sequestro, insieme a quello di Marc Tarabella, anche lui arrestato nella giornata di oggi in Belgio. Secondo i magistrati belga Cozzolino e Tarabella sono entrambi coinvolti in un giro di corruzione organizzata da Antonio Panzeri – che nel frattempo ha deciso di collaborare – e altre figure centrali come l'ex vicepresidente del Parlamento Ue Eva Kaili e il marito e assistente di Panzeri Francesco Giorgi.

Lo scorso 2 febbraio al Parlamento europeo era stata revocata l'immunità parlamentare a Cozzolino e Tarabella, che finora – nonostante nominati più volte durante l'inchiesta – non erano ancora stati arrestati.