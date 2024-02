Proteste agricoltori, Meloni cede: “Ok a esenzione Irpef per redditi fino a 10mila euro” Meloni annuncia una misura per andare incontro alle richieste degli agricoltori: “Esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l’importo di diecimila euro”. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Durante il suo intervento nel corso dell'incontro tra governo e associazioni degli agricoltori, a Palazzo Chigi, Giorgia Meloni ha sventolato bandiera bianca, annunciando un dietrofront, seppur parziale, sullo sconto Irpef agli imprenditori agricoli, cancellato in manovra.

"L’esenzione Irpef negli anni passati è stata una misura iniqua e ha favorito soprattutto i grandi imprenditori e le imprese con volumi di affari elevati. La proposta del governo è quella aiutare gli agricoltori che ne hanno bisogno limitando l’esenzione Irpef ai redditi agrari e domenicali che non eccedono l'importo di diecimila euro. In altre parole, l’esenzione dell’Irpef deve essere un intervento per i più deboli che risulti un sostegno concreto a chi produce e non un privilegio". ha annunciato la premier. Quella del ripristino dell'esenzione Irpef agricola, insieme allo sgravio contributivo per le nuove imprese agricole aperte da giovani, erano richieste contenute nel documento presentato dal presidente Coldiretti Ettore Prandini nel corso dell’incontro a Palazzo Chigi, alla presenza del sottosegretario alla presidenza Mantovano, dei vicepremier Tajani e Salvini, e dei ministri Lollobrigida, Giorgetti, Piantedosi, Fitto, Ciriani, Calderone.

Gli agricoltori hanno fatto presente che l'aumento dei tassi di interesse, i costi di produzione aumentati a causa delle guerre, l’inflazione che riduce il potere di acquisto e le conseguenze di alcune scelte dell’Unione Europea, hanno determinato situazioni di difficoltà in numerose aziende.

"Ho deciso, insieme al ministro Lollobrigida, di organizzare questo incontro per presentarvi brevemente quali sono le azioni prioritarie che il governo intende portare avanti, su vari livelli, a favore del settore agricolo nazionale", ha detto la presidente del Consiglio al tavolo con le organizzazioni agricole. La premier, ricordando i diversi incontri avuti in passato con le associazioni presenti al tavolo ha detto che intende continuare il confronto "sulle politiche nazionali ed europee che interessano l'agricoltura e l'agroalimentare. Parliamo di un settore strategico per la nostra economia e che abbiamo messo al centro della nostra azione", avrebbe detto la premier.

Meloni ha rivendicato ancora una volta come una vittoria del governo la retromarcia sulla riduzione dei pesticidi: "Il nostro Governo ha cambiato passo in Europa. E il nostro peso si è fatto sentire su tanti dossier sui quali l’orientamento è progressivamente cambiato e sui quali sta progressivamente prevalendo il buon senso. Penso alle norme sulle emissioni, sul packaging, sui fitofarmaci, sulla rotazione forzata o sulla messa a riposo obbligatoria. Certo, non tutte le questioni sono risolte, la nostra attenzione rimarrà ovviamente alta, ma io credo che il cambio di marcia sia evidente. E sono fiera di dire che è anche una vittoria del Governo italiano la scelta della Commissione europea di ritirare la proposta legislatura sui fitofarmaci. Su questo siamo riusciti a convincere la Commissione che eliminare i fitofarmaci così come si voleva fare non avrebbe comportato una riduzione dell’inquinamento, ma solo avvantaggiato altre economie rispetto a quella europea".

Cosa vuole fare il governo per rispondere alle richieste dei trattori

"Credo che voi possiate riconoscere che in questi mesi l'aumento delle risorse a favore del comparto c'è stato ed è stato rilevante, seppur in una condizione difficile di bilancio, che anche voi conoscete bene".

"In 16 mesi – ha proseguito Meloni – non è possibile fare i miracoli e correggere anni di scelte sbagliate, ma io credo che l'inversione di tendenza sia evidente. Penso alla scelta, nell'ambito della revisione del Pnrr, di aumentare i fondi destinati al settore agricolo da cinque a otto miliardi di euro per rilanciare gli investimenti per i contratti di filiera e aumentare l'indipendenza energetica dei produttori agricoli".

Insomma, ha continuato il premier, "abbiamo lavorato per affrontare vecchi e nuovi problemi. Penso al Fondo per le emergenze con una dotazione di 300 milioni di euro per dare una risposta concreta, sostegni e ristori alle filiere più in difficoltà o agli oltre 800 milioni che abbiamo stanziato per innovare macchine e attrezzature, aumentare la produttività delle nostre imprese e migliorare la sicurezza sul lavoro. Abbiamo lavorato per una organizzazione dei flussi triennale che garantisse la forza lavoro necessaria alla produzione, abbiamo attivato modelli di sicurezza e protezione per le filiere e un più attento controllo delle importazioni. Abbiamo garantito il taglio delle accise sul carburante agricolo e abbiamo sostenuto la promozione dei prodotti italiani perché acquisiscano sempre maggior valore. Abbiamo approvato un chiaro indirizzo sulle Tea per avere colture più forti e produttive. Abbiamo approvato un chiaro indirizzo sulle tecniche di evoluzione assistita per avere colture più forti e produttive. E così via".

Secondo Meloni serve inoltre "un cambio di passo sulla Politica Agricola Comunitaria, che preveda più semplificazione nell'erogazione degli aiuti, il no ai tagli finanziari, lo stop agli aiuti per non produrre, un maggiore sostegno ai giovani". Inoltre, ha aggiunto la premier, "vogliamo affrontare il tema, molto importante, dei costi di produzione. Vogliamo impedire la vendita sotto i costi di produzione e riconoscere il giusto prezzo agli agricoltori. Per rendere efficace la misura prevista nel decreto legislativo contro le pratiche sleali il governo rafforzerà i controlli dell'Autorità di contrasto (ICQRF) e potenzierà le strutture di Ismea per l'elaborazione e la pubblicazione con frequenza mensile dei prezzi dei prodotti agricoli e dei costi medi di produzione delle principali filiere".