Protesta dei trattori, agricoltori danno fuoco a balle di fieno sulla Nomentana: traffico in tilt La protesta di Agricoltori Italiani è andata in scena questo pomeriggio verso le 16.30, nel momento in cui via Nomentana era in preda al traffico.

A cura di Natascia Grbic

Protesta degli agricoltori questo pomeriggio su via Nomentana, all'altezza del civico 1111. Quattro rotoballe di fieno, da 400 chili l'una, sono state incendiate dai manifestanti verso le 16.30, proprio nel momento in cui c'era il picco maggiore di traffico. Il traffico è stato parzialmente bloccato, mentre il fumo ha invaso la carreggiata. Sul posto sono arrivati Polizia, Vigili del Fuoco e la Polizia Locale di Roma Capitale.

Dal 6 febbraio la sigla Agricoltori Italiani è in presidio sulla via Nomentana. Un centinaio di agricoltori con i trattori al seguito questo pomeriggio ha poi deciso di passare all'azione, incendiando delle grandi rotoballe di fieno, le cui fiamme sono state poi spente dai Vigili del Fuoco. Nessuna persona è rimasta ferita.

Per consentire le operazioni di spegnimento dell'incendio, via Nomentana è stata chiusa in entrambi i sensi di marcia fra il Grande raccordo anulare e viale Sora Lella, con gli agenti della polizia municipale sul posto per regolare la viabilità, con lunghe code che si sono formate su via Nomentana e le zone limitrofe.

La protesta ha seguito quella di stamattina al Campidoglio, dove il movimento degli agricoltori si è riunito per portare avanti le sue rivendicazioni. “Porteremo avanti cinque presidi fissi del coordinamento con il quale continueremo a manifestare a livello nazionale – ha dichiarato come riportato da la Repubblica Salvatore Fais, presidente di Agricoltori italiani -. Va riformata tutta l’agricoltura, e andremo avanti fino a quando il Governo non ci darà delle risposte. Non possiamo continuare a svendere i nostri prodotti”.