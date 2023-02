Primarie Pd, il 31% non sa se voterà per Schlein o Bonaccini: il sondaggio che può ribaltare l’esito Secondo l’ultimo sondaggio di BiDiMedia per le primarie Pd del 26 febbraio, Bonaccini è avanti di 7 punti tra gli elettori dem, rispetto a Schlein. Ma un elettore su tre non ha ancora deciso chi votare o se andare ai gazebo.

A cura di Annalisa Cangemi

Alle primarie del Partito Democratico di domenica prossima, 26 febbraio, si sfideranno i due candidati che hanno ottenuto più voti nei circoli dem, Stefano Bonaccini ed Elly Schlein. Secondo l'ultimo sondaggio BiDiMedia, realizzato il 23 febbraio, la partita sarebbe ancora aperta: il governatore dell'Emilia-Romagna risulta avanti nella corsa alla segreteria, rispetto alla deputata, ma è ancora alto il numero degli indecisi, al punto che l'esito del voto potrebbe essere ribaltato.

A tre giorni dai gazebo Bonaccini conduce la corsa con un vantaggio di 7 punti percentuali, con un consenso del 38% raccolto tra gli elettori dem che si mostrano propensi a recarsi ai gazebo. Elly Schlein segue con il 31%, ma è il dato degli indecisi ad essere particolarmente rilevante: quasi 1 potenziale elettore su tre (31% dei possibili votanti) non ha ancora deciso chi votare o se si recherà ai seggi. Un bacino che, in teoria, è più che sufficiente a cambiare radicalmente l’esito elettorale di domenica. Al netto degli indecisi, nell’improbabile caso che rimangano tutti tali anche domenica, Stefano Bonaccini otterrebbe il 55% contro il 45% per cento di Elly Schlein.

A suscitare le speranze dei sostenitori dell'ex europarlamentare è anche la riduzione del distacco rispetto alla precedente rilevazione BiDiMedia sulle primarie, quando Bonaccini al netto degli indecisi otteneva il 57% contro il 39% di Elly Schlein, quando ancora erano sondati gli altri candidati.

L'affluenza ai gazebo

Dato determinante sarà l’affluenza ai gazebo. L’alto numero di indecisi non permette di rilevarla con precisione ed è stimata in un’ampia forchetta tra 700.000 e 1,3 milioni di votanti. I dati del sondaggio BiDiMedia sono basati sul voto stimato di circa 1 milione di persone, ma se l’affluenza fosse un po' più alta, questa potrebbe favorire il recupero di Elly Schlein. La sfidante risulta infatti più apprezzata da fasce di elettori meno propense al voto, mentre Stefano Bonaccini prevale nel “core” dei militanti PD, come visto anche nel recente voto degli iscritti al Partito. Bonaccini prevarrebbe anche con una affluenza ancora superiore, segno di una partecipazione che sfonderebbe anche tra l’elettorato non politicizzato.

Primarie Pd: voto per età, genere e residenza

Se analizziamo però il voto per età, genere e residenza, Bonaccini vince nettamente tra gli elettori over 35, con il 41% dei consensi, tra gli uomini (43%) e nei residenti dei comuni con meno di 50.000 abitanti (41%). Elly Schlein al contrario è nettamente avanti tra i giovani (41% contro il 28% del governatore emiliano) ed è in testa tra i residenti delle città con oltre 50.000 abitanti (37 a 34).

Leggero vantaggio per Elly Schlein tra le donne (33 a 32), tra le quali si rileva il maggior numero di indecisi con il 35%. Da notare che i giovani, categoria di maggior forza per Elly Schlein, sono i meno propensi al voto, mentre le fasce d’età più elevata costituiscono la base più numerosa degli elettori dem, portando così ai dati totali del sondaggio.