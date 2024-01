Pozzolo ribadisce di non essere stato lui a sparare: “Commenti terribili su di me, mi chiamano pistolero” All’indomani della sospensione dal gruppo di Fratelli d’Italia alla Camera, Emanuele Pozzolo ribadisce di non essere stato lui a sparare nella notte di Capodanno, sottolineando che comunque parlerà di quanto accaduto quella notte per prima cosa con la magistratura, quando la procura di Biella deciderà di convocarlo. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Girardi

Il deputato di Fdi Emanuele Pozzolo

Emanuele Pozzolo all'indomani dellasospensione dal gruppo di Fratelli d'Italia alla Camera dopo i fatti di Capodanno, ribadisce di non essere stato lui a premere il grilletto. E si augura che la verità – che non corrisponderebbe, a suo dire, alle versioni raccontate da alcuni testimoni in questi giorni – venga fuori. In un'intervista a Repubblica, però, il deputato chiarisce che dirà come sono andate le cose quella notte alla magistratura quando verrà il momento. "Sono sicuro che la verità, in questo caso, sia semplice. E che emerga. Anche perché, riguardo a quanto è successo, si tratta di una fattispecie di situazione giuridica piuttosto chiara. Non dico altro", ha detto.

E ancora: "Sono sereno. E sono convinto che l'incidente sarà qualificato come tale. Comprendo le ragioni mediatiche di alcune scelte. Ma sono certo che un partito che si fonda sul concetto di lealtà, su quel concetto si incardini e si incardinerà per sempre".

Il deputato si è poi rammaricato del fatto che in questi giorni siano "girati sui social alcuni commenti terribili contro di me" e "alcuni giornali mi hanno definito pistolero", sottolineando che secondo lui ci sia "una sproporzione immensa tra quanto è successo e l'eco mediatico che ne è derivato". Infine, Pozzolo ha concluso facendo sapere di non aver sentito, in questi giorni, il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, presente anche lui alla festa di Capodanno.

Ieri l'ufficio di presidenza di FdI ha stabilito la sospensione dal gruppo a Montecitorio. Una decisione arrivata dopo che Giorgia Meloni, nella conferenza stampa di Capodanno, aveva annunciato la sospensione del deputato dal partito. Al di là del fatto politico, le indagini della procura di Biella sono in corso per accertare cosa sia accaduto la notte di Capodanno alla festa a Rosazza, quando dalla pistola di proprietà di Pozzolo è partito un colpo che ha ferito il genero di un uomo della scorta del sottosegretario Delmastro.

Diversi testimoni, sentiti dagli inquirenti in questi giorni, hanno raccontato che sia stato proprio il parlamentare a premere il grilletto. Pozzolo però, da parte sua, ha smentito, affermando di non essere stato lui a sparare. Luca Campana, l'uomo ferito, ha presentato una querela contro il deputato di FdI.