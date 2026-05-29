Pos-cassa, i collegamenti obbligatori valgono 5,3 miliardi al Fisco: milioni di scontrini extra al mese

In soli due mesi l’abbinamento obbligatorio tra Pos e registratori di cassa ha fatto emergere 115 milioni di scontrini e 5,3 miliardi di euro di base imponibile in più. L’Agenzia delle Entrate rassicura: la tecnologia serve a incrociare i dati, ma i controlli resteranno umani.

Dietro al semplice gesto di pagare un caffè o una cena con la carta di credito si nasconde una rivoluzione tecnologica che sta cambiando radicalmente la lotta all'evasione fiscale in Italia. Da marzo è entrato infatti definitivamente a regime un nuovo obbligo normativo: il collegamento telematico diretto tra il Pos (il dispositivo per i pagamenti elettronici) e il registratore di cassa del commerciante. Fino a poco tempo fa, i due sistemi viaggiavano su binari separati. Un negoziante poteva strisciare la carta sul Pos senza che l'operazione venisse automaticamente registrata dalla cassa per l'emissione dello scontrino elettronico.

Oggi non è più così: con questa integrazione digitale, infatti, nel momento in cui il cliente paga con il bancomat, il Pos dialoga istantaneamente con la cassa. Un automatismo ha eliminato le zone d'ombra, rendendo la transazione immediatamente visibile al Fisco.

Il collegamento pos e cassa vale 5,3 miliardi al Fisco: l'impatto delle nuove regole

I primi dati analitici registrati dall'amministrazione finanziaria evidenziano l'effetto immediato del nuovo sistema. Nel periodo compreso tra l'entrata a regime della misura, a marzo, e la metà di maggio, i sistemi telematici hanno rilevato un incremento di 115 milioni di scontrini rispetto ai flussi dello stesso periodo dell'anno precedente.

Questo volume di transazioni ha determinato un aumento della base imponibile pari a 5,3 miliardi di euro. Dal punto di vista fiscale, l'incremento non deriva dall'introduzione di nuovi tributi o da variazioni delle aliquote esistenti, bensì dall'emersione spontanea di corrispettivi precedentemente non dichiarati, ampliando così la platea dei redditi regolarmente sottoposti a tassazione.

Il ruolo centrale dei controlli umani

L'introduzione di strumenti digitali avanzati ha sollevato tra contribuenti e imprese diversi interrogativi sulla gestione delle verifiche fiscali, spingendo i vertici dell'Agenzia delle Entrate a precisare che i nuovi sistemi tecnologici non opereranno in modalità autonoma di sanzionamento. Le procedure informatiche, infatti, saranno destinate esclusivamente all'incrocio delle diverse banche dati per l'individuazione di anomalie macroscopiche nei flussi finanziari, mentre la valutazione finale e l'eventuale avvio di un accertamento formale rimarranno di esclusiva competenza del personale ispettivo. Una strategia che punta sostanzialmente a prevenire le irregolarità sul nascere, aiutando i contribuenti a correggere gli errori prima che sia troppo tardi e riducendo le multe solo ai casi in cui non c'è una reale volontà di collaborare.