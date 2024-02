Per l’ammissione all’esame di maturità dal 2024 non è obbligatoria l’alternanza scuola-lavoro Novità per il mondo della scuola nel decreto Milleproroghe: l’ex alternanza scuola lavoro, i Pcto, non saranno obbligatori per accedere all’esame di maturità. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Il Governo, con il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, ha posto la questione di fiducia alla Camera sul decreto legge Milleproroghe. Il voto, in base a quanto già deciso dalla Conferenza dei capigruppo, è previsto per lunedì 19 a partire dalle 13 con le dichiarazioni di voto. Dopo il voto finale il provvedimento passerà quindi al Senato, per essere convertito in legge entro il 28 febbraio.

Tra gli emendamenti presentati al decreto Milleproroghe, approvati dalle Commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera, ce ne è uno in particolare che riguarda la scuola. L'emendamento esclude dai requisiti obbligatori per l'ammissione all'esame di Stato, anche per il 2024, i Pcto, cioè i percorsi per le competenze trasversali e orientamento, ex alternanza scuola-lavoro.

Neanche per quest'anno quindi sarà necessario aver svolto le ore obbligatorie per il triennio: 90 nei licei, 150 negli istituti tecnici e 210 nei professionali, per sostenere l'esame di Stato. Anche se i percorsi di ex alternanza scuola-lavoro saranno comunque oggetto colloquio finale. Stiamo parlando di quei progetti che prevedono un periodo di formazione teorica in classe e uno di esperienza più pratica, presso un'azienda o un ente di altro genere, pubblico o privato, e servono a mettere in contatto gli studenti com il mondo del lavoro.

Tra le altre novità che riguardano la scuola c'è la questione dell’aggiornamento delle Graduatorie ad esaurimento, che diventa biennale e sarà allineato a quello delle Graduatori provinciali per le supplenze. Inoltre slitta di un anno il termine per l’acquisizione delle certificazioni informatiche richieste per l’inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA (il termine vale anche per i nuovi inserimenti).