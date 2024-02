Mutui, agevolazioni prima casa under 36 anche a chi ha firmato il solo contratto preliminare nel 2023 Si ampliano le possibilità per gli under 36 di accedere alle agevolazioni mutui prima casa: si applicano anche nei casi in cui entro il termine del 31 dicembre 2023 sia stato solo registrato il contratto preliminare, purché il rogito sia perfezionato entro il 31 dicembre 2024. Stanzianti 18 milioni tra 2024 e 2025. Entra nel nuovo canale WhatsApp di Fanpage.it

A cura di Annalisa Cangemi

Dopo il voto agli ultimi emendamenti è arrivato l'ok delle commissioni Bilancio e Affari costituzionali della Camera al mandato ai relatori del dl Milleproroghe. Domani inizierà l'esame del provvedimento in aula. Il governo, sempre nella giornata di domani, dovrebbe porre la questione di fiducia.

Tra le novità previste dagli emendamenti approvati ce ne è una che riguarda i mutui per gli under 36: le agevolazioni per i mutui sulla prima casa per under 36, con Isee fino a 40mila euro, scattano anche nei casi in cui entro il termine del 31 dicembre 2023 sia stato registrato solo il contratto preliminare, purché il rogito sia formalizzato entro il 31 dicembre 2024. È il contenuto di un emendamento dei relatori al decreto Milleproroghe, approvato dalle commissioni Bilancio e Affari costituzionali dopo la riformulazione.

Secondo la nuova formulazione dell'emendamento, per gli acquirenti che hanno effettuato il rogito fra il 1 gennaio 2024 ad oggi viene attribuito un credito di imposta pari alle imposte corrisposte in eccesso rispetto allo sgravio prima casa, da usare nel 2025. Vengono stanziati 9 milioni di euro per il 2024 e altrettanti per il 2025.

"Importante l'impegno a tutela dei mutui per gli under 36. Grazie a un emendamento dei relatori al decreto legge Milleproroghe, infatti, viene assicurata la garanzia anche a chi ha sottoscritto il contratto preliminare di acquisto della prima casa entro il 31 dicembre 2023, dando tempo fino a fine 2024 per stipulare il definitivo, oltre alla compensazione delle imposte corrisposte in eccesso per quei contratti definitivi finora stipulati nel 2024. Un atto di buonsenso e di grande attenzione della Lega e della collega Frassini, relatrice del provvedimento, alle necessità di quei giovani che non erano riusciti a concludere l'acquisto della casa di abitazione entro lo scorso dicembre. Ancora una volta, un impegno mantenuto", ha dichiarato la deputata della Lega e componente della commissione Finanze della Camera, Laura Cavandoli.