Pensioni, le minime aumenteranno solo di 3 euro nel 2025: cosa dice il testo della legge di Bilancio Alla fine le pensioni minime aumenteranno solo di 3 euro. La manovra, di cui ora è disponibile un primo testo, prevede un incremento degli importi del 2,2% nel 2025 e dell’1,3% nel 2026, che dovrebbe portare gli assegni a circa 617 euro dai 614,77 attuali. Iscriviti a RUMORE, la newsletter di Fanpage.it contro il silenzio

A cura di Giulia Casula

Alla fine le pensioni minime aumenteranno solo di 3 euro. Così si legge nella bozza della legge di bilancio circolata nelle ultime ore che all'articolo 25 si sofferma sul mini rialzo introdotto dal governo sul trattamento minimo pensionistico.

Nella giornata di ieri erano circolate alcune indiscrezioni su un possibile ritocco per le pensioni che sarebbero dovute passare da 614 euro a 620, con un aumento di soli 6 euro, ma ora l'incremento è addirittura più basso.

A una settimana dal Consiglio dei ministri che mercoledì scorso ha varato la manovra, un testo è finalmente disponibile. Finora Palazzo Chigi si era limitato a rilasciare un comunicato stampa con una serie di annunci sugli interventi inseriti nella legge, senza però addentrarsi in ulteriori dettagli.

Tutti i vari chiarimenti, dal cuneo fiscale alle pensioni, passando per bonus nascite e contributi delle banche, erano stati rimandati alle disposizioni ufficiali inserite nella legge. Oggi, dopo giorni di attesa, è possibile prendere visione di come, nero su bianco, il governo intende agire in materia di tasse, natalità, imprese e lavoro per il prossimo anno e non solo.

Le prossime tappe della Manovra, quando verrà approvata

Si tratta, va detto, di una prima bozza, che ha ricevuto la firma del presidente della Repubblica Sergio Mattarella e che ora verrà trasmessa al Parlamento, dove con ogni probabilità subirà modifiche in più di una sua parte. In Aula infatti, inizieranno le trattative tra maggioranza e opposizione sui singoli interventi previsti dalla manovra. Verosimilmente, il governo cercherà di blindare il testo, sia nei confronti dei partiti di minoranza, già ai blocchi di partenza, sia con le stesse forze di centrodestra.

Il tentativo sarà quello di tirare dritto, fra Montecitorio e Palazzo Madama, per ottenere l'approvazione della legge di bilancio nei tempi previsti, che fissano al 31 dicembre la scadenza per non incorrere nell'esercizio provvisorio. Le audizioni sul testo cominceranno a fine mese, dalla Commissione Bilancio alla Camera, mentre il termine per depositare gli emendamenti è previsto tra l'8 e il 10 novembre. Ed è proprio su un tema come quello delle pensioni minime, un tema caro soprattutto agli azzurri, che dal Mef c'è chi teme possibili colpi di testa da parte degli alleati.

Cosa dice la bozza della manovra sull'aumento delle pensioni minime

Nel 2025 le pensioni minime aumenteranno dello 2,2% e dell'1,3% nel 2026. Il rialzo si applica sul trattamento minimo prima della maggiorazione, cioè circa 598 euro, a cui va aggiunto l'1% dell'inflazione del 2024, pari a quasi 6 euro.

In sostanza quindi, i 604 euro di trattamento minimo ricalcolato sull'inflazione subiranno un aumento del 2,2%, che dovrebbe portare l'importo dell'assegno minimo a circa 617 euro al mese.

Questo significa che se la misura non dovesse subire ulteriori modifiche, l'incremento per le pensioni minime sarà di appena 3 euro rispetto agli attuali 614,77 euro. Un intervento ben lontano dall'obiettivo più volte annunciato da Antonio Tajani di portare gli assegni a 1000 euro.

Intanto i sindacati sono già infuriati. "Sulla rivalutazione delle pensioni minime direi No comment", dice Carmelo Barbagallo, segretario generale Uil Pensionati. "Eravamo certi che la rivalutazione sarebbe partita da 614,77 euro, ossia l’importo minimo di 598,61 con l’incremento del 2,7% previsto per il 2024. Sapevamo che si trattava di un incremento transitorio ma tutte le indiscrezioni facevano presagire che sarebbe stato confermato. Non è stato fatto neanche questo, quindi l’aumento per quest’anno sarà di circa 3 euro, 10 centesimi al giorno. Su questa norma c’è poco da dire ma per aumentare il potere d’acquisto delle pensioni c’è molto da fare", conclude.