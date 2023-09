Patto sul trimestre anti-inflazione, il 28 settembre il governo firmerà l’accordo Il governo siglerà il 28 settembre il patto sul trimestre anti-inflazione, un accordo con i commercianti e le imprese per portare nelle case delle famiglie prodotti a prezzi calmierati o ribassati.

A cura di Andrea Miniutti

L'accordo è stato trovato: alle 15 di venerdì 28 settembre la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, ufficializzeranno il patto sul trimestre anti-inflazione. Si firmerà a Palazzo Chigi e parteciperanno anche le associazioni aderenti della distribuzione, del commercio e dell'industria del largo consumo. L'intesa sarà valida dal 1º ottobre al 31 dicembre e prevederà prezzi ribassati o calmierati per una serie di prodotti del carrello della spesa e di prima necessità, nel rispetto della libertà d'impresa delle aziende alle quali spetterà mettere il bollino sui prodotti dal prezzo calmierato.

Si tratta di un patto per sostenere le famiglie, soprattutto quelle meno abbienti, ad affrontare i rincari. L'idea sarebbe quella di apporre appunto un "bollino di Stato" sopra ai prodotti che aderiscono a questo regime: non solamente di tipo alimentare, ma anche per l'infanzia e la cura della persona. Secondo Assoutenti, nei tre mesi in cui sarà attivo questo accordo potrebbe far risparmiare in media circa 150 euro alle famiglie.

In questo patto non ci saranno investimenti pubblici né la definizione di modalità con cui offrire questi prezzi scontati, in quanto è previsto un generico impegno da parte delle imprese a mantenere i prezzi contenuti. Al momento non è nemmeno disponibile una lita dei prodotti su cui verrà posto il bollino di Stato.

Il governo è giunto ad un accordo dopo due mesi di trattative con i commercianti e gli artigiani, un dialogo che Urso ha sempre definito come positivo. Il fine di questa intesa, aveva detto il ministro, è quello di "accelerare il processo di rientro dell’inflazione già in corso negli ultimi mesi" del 2023. Infatti, le politiche restrittive della Bce attraverso il rialzo dei tassi hanno riportato l'inflazione a livelli contenuti, anche se sta facendo fatica a scendere ulteriormente: le stime dicono che i prezzi faticheranno a diminuire ancora per qualche anno.