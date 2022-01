Parte un video porno davanti al premio Nobel Parisi: imbarazzo al convegno del M5s in Senato Durante il convegno “Per una Pa trasparente, dati aperti per il decisore politico” organizzato da una senatrice del Movimento 5 Stelle, qualcuno si è introdotto e ha fatto partire un video porno davanti al premio Nobel Giorgio Parisi. Dopo un minuto di enorme imbarazzo l’utente che aveva condiviso lo schermo è stato rimosso.

A cura di Tommaso Coluzzi

C'è stato un minuto di grandissimo imbarazzo per tutti coloro che erano riuniti per ascoltare e partecipare al convegno "Per una Pa trasparente, dati aperti per il decisore politico", organizzato dalla senatrice del Movimento 5 Stelle Maria Laura Mantovani e visibile in streaming sulla web tv di Palazzo Madama e sulla pagina Facebook della parlamentare. Dopo una mezz'ora dall'inizio del webinar, infatti, qualcuno è riuscito ad accedere alla videochiamata su Zoom e a condividere il proprio schermo, mostrando a tutti un video porno hentai. Il tutto davanti al premio Nobel Giorgio Parisi.

Il premio Nobel Giorgio Parisi in collegamento

Per risolvere l'imbarazzantissimo incidente è servito circa un minuto, che però è sembrato durare un'eternità agli organizzatori dell'evento. "Scusate tutti, c'è una persona che si è introdotta", si sente dire da chi coordina l'incontro. E poi: "Se per favore la regia mi dà una mano a estromettere questa persone". E ancora: "Io sto rimuovendo tutti, ma non so chi stia riammettendo queste persone". Un minuto di panico che si è concluso con lo sconcerto dei presenti e qualche istante di silenzio. Poi, però, si è tornati al regolare svolgersi dell'evento che dovrebbe concludersi a momenti, visto che era in programma dalle 15 alle 18.

La senatrice Maria Laura Mantovani, organizzatrice dell’evento

All'evento, promosso dalla senatrice pentastellata, hanno partecipato il senatore Mario Turco e il deputato Luigi Gallo, anche loro entrambi del Movimento 5 Stelle. Come detto c'era anche Giorgio Parisi, fisico e accademico, premio Nobel 2021 per la fisica, che non ha mostrato particolari reazioni durante l'incidente. E ancora: c'erano Roberto Caso, docente di diritto privato comparato all'Università di Trento, Michele Pizzo, ordinario di Economia Aziendale all'Università della Campania, Elisa Giomi, docente di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all'Università Roma Tre, Massimo Fedeli, della direzione centrale per le tecnologia informatiche Istat e tanti altri ancora.