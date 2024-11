video suggerito

Ora la Lega vuole il medico sospeso per posizioni no vax come consulente in Commissione Covid La Lega strizza nuovamente l'occhio ai No Vax. Come annunciato dal senatore Borghi, i leghisti hanno indicato il professore Giovanni Frajese, sospeso dall'Ordine dei medici e noto per le sue posizioni controverse sui vaccini, come consulente della Commissione Covid.

A cura di Giulia Casula

La Lega torna a strizzare l'occhio ai No Vax. Questa volta il Carroccio punta a inserire all'interno della Commissione Covid il professor Giovanni Frajese, noto per le sue dichiarazioni sul coronavirus e sull'efficacia dei vaccini.

Ad annunciarlo è stato il senatore Claudio Borghi su X. "Ieri si e' tenuto l'Ufficio di presidenza della commissione Covid", ha scritto il leghista, che non ha mai fatto mistero della sua contrarietà all'obbligo vaccinale. "Come da promesse come gruppo Lega chiederemo la nomina del professor Giovanni Frajese come consulente della Commissione", ha comunicato.

La notizia dell'indicazione di Frajese, che nel 2022 era stato sospeso dall'Ordine dei medici, a membro della Commissione di inchiesta sul Covid-19 ha scatenato l'indignazione di molti. Tra questi, il virologo Roberto Burioni, che ha ricordato la sospensione del professore dall'ordine, commentando sarcasticamente: "Dracula consulente dell'Avis. Poi si lamentano se perdono voti".

Anche Nino Cartabellotta, presidente della Fondazione Gimbe, si è scagliato contro la proposta leghista. "Borghi ha chiesto di nominare consulente per la Lega in Commissione Covid un medico no-vax già sospeso per inosservanza dell'obbligo vaccinale. Ma i presidenti di Regione Zaia, Fedriga e Fontana sono stati informati di questa scelta oculata?", ha chiesto.

Alla risposta di Borghi, che ha invitato Cartabellotta a "fargli un fischio" quando arriverà al livello di Frajese "come medico, professore e come coraggio personale", il presidente di Gimbe ha replicato: "Non giocando nel campionato dell'antiscienza non posso raggiungere certi livelli. Riguardo al suo mestiere, si domandi quanti voti guadagna rispetto a quelli che fa perdere alla Lega".

Dal canto suo Frajese si è detto "molto contento della nomina" e ha sottolineato che sarà "fondamentale portare alla luce tutti quanti i dati. Una parte sono già emersi in maniera clamorosa nelle precedenti audizioni".

Ad ogni modo, quella tra la Lega e la galassia No Vax è una relazione di lunga data, di cui più volte si è raccontato. E non si limita al caso di Frajese e della commissione Covid.

Tra gli emendamenti alla legge di Bilancio infatti, era spuntato una proposta, a prima firma del deputato Alberto Bagnai che chiedeva di prorogare fino al 31 dicembre 2025 la sospensione dei procedimenti sanzionatori scattati nei confronti di chi non si è vaccinato contro il Covid.

Alla fine, la commissione Bilancio alla Camera, ha inserito l'emendamento tra gli inammissibili e la proroga dello stop alle multe per i No Vax è saltata.