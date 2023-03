Operazione per salvare 1300 migranti, Guardia costiera in difficoltà chiede aiuto alla Marina Ci sono circa 1300 migranti su varie imbarcazioni in difficoltà nel mar Jonio, davanti alle coste italiane. La Guardia costiera sta intervenendo, ma per via dell’elevato numero di persone ha chiesto aiuto alla Marina militare.

A cura di Tommaso Coluzzi

Si moltiplicano di ora in ora le richieste di aiuto da parte dei migranti in difficoltà davanti alle coste italiane. La Guardia costiera sta intervenendo per salvare 1.300 persone, che si trovano su varie imbarcazioni in difficoltà. A pochi giorni dal naufragio di Cutro e nelle ore degli sbarchi record a Lampedusa, i militari italiani stanno cercando di soccorrere i migranti. Tre motovedette sono a circa 70 miglia a Sud di Crotone per prestare soccorso a un barcone con 500 migranti a bordo. Nel frattempo altre quattro unità della Guardia costiera stanno intervenendo per salvare circa 800 persone a bordo di due barconi a 100 miglia da Roccella Ionica.

Entrambi gli interventi sono molto difficili per via dell'elevato numero di persone a bordo: "La Guardia costiera in difficoltà nell'area Sar italiana, a sud ovest della Sicilia orientale e a sud ovest del Mar Ionio, durante interventi di propria competenza, ha chiesto supporto alla Marina Militare – fa sapere il ministero della Difesa – È stato disposto l'immediato intervento di Nave Sirio, già presente nell'area per le proprie attività operative, ad integrazione dei mezzi della Guardia costiera attualmente impegnati sulla scena luogo dell'azione. La nave militare sta procedendo alla massima velocità consentita per fornire l'assistenza richiesta".

Nel frattempo oltre 480 migranti sono stati soccorsi in mare dalla nave Diciotti, che stava facendo rotta verso Lampedusa con il compito di trasferire centinaia di migranti dall'hotspot di contrada Imbriacola. La nave è arrivata solo successivamente a Lampedusa, dove è riuscita a prendere a bordo 188 persone da trasferire. Al momento nell'hotspot, perennemente al collasso, ci sono 2.700 persone a fronte dei 400 posti disponibili. Continuano intanto gli sbarchi spontanei sull'isola, sono arrivati altri 188 migranti con tre piccole imbarcazioni.