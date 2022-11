Ocean Viking verso la Francia, 46 richieste di Pos e zero risposte: a bordo iniziato sciopero della fame La nave Ocean Viking con 234 migranti naviga vicino alle coste della Corsica, con rotta verso Nord. Nonostante le 46 richieste di un porto sicuro per lo sbarco nessun governo ha mai risposto.

A cura di Annalisa Cangemi

Sono arrivate a 46 le richieste di Pos in totale da parte della nave Ocean Viking di Sos Mediterranee, che dopo essere stata respinta dall'Italia è si è diretta con i 234 naufraghi verso la Francia. L'imbarcazione della ong francese, che batte bandiera norvegese, ha effettuato le operazioni di salvataggio ormai 20 giorni fa, ma ai sopravvissuti non è stato ancora permesso di scendere a terra. E alcuni di loro hanno cominciato lo sciopero della fame.

La nave è al momento a Est della Corsica e si sta dirigendo verso Nord. La situazione a bordo è sempre più critica, fa sapere l'organizzazione umanitaria: ci sono persone a bordo con attacchi di panico e ansia, il team medico ha effettuato a oggi quasi 600 visite dal primo soccorso in mare, completato sabato 22 ottobre. I migranti si trovano a bordo della Ocean Viking da quasi 21 giorni, ma erano già in mare prima di essere tratte in salvo dall'imbarcazione umanitaria. Una traversata estenuante, di cui non si vede ancora la fine. La tensione sul ponte è alta, alcune persone hanno iniziato da ieri a rifiutare il cibo. Ci sono anche tre migranti sotto osservazione, perché le loro condizioni di salute si stanno aggravando e hanno bisogno di cure ospedaliere. Per questo proprio in queste ore il personale sanitario sta valutando per loro una MedEvac, cioè un'evacuazione medica.

Il dabattito in Francia sull'accoglienza della Ocean Viking

Fino ad ora alla nave non è stato assegnato alcun porto, nonostante l'intervento ieri sera della Commission e europea: "Non abbiamo ricevuto alcuna comunicazione", fa sapere Sos Mediterranee, anche se ieri sera i media francesi avevano parlato della possibilità che la nave potesse sbarcare al porto di Toulon, ma nessuna conferma è mai arrivata alla ong. Nel frattempo anche Marsiglia e Bastia si stanno organizzando per un eventuale attracco della nave. Delle 46 richieste di Pos inviate dalla Ocean Viking una decina sono state indirizzate alla Francia, che però sembra non aver ancora deciso.

"Ci sono regole in Europa che bisogna anche saper rispettare", insiste il ministro francese del Lavoro, Olivier Dussopt, intervistato questa mattina da Sud Radio, ha risposto così a una domanda sul caso Ocean Viking. "La regola in Europa è la solidarietà e la regola di solidarietà dice che è lo Stato con il porto più vicino che deve accogliere la nave, in questo caso è l'Italia", ha dichiarato Dussopt, aggiungendo che "l'Italia ha beneficiato della solidarietà europea: non può essere a senso unico".

Sulla possibilità di accogliere la nave il ministro francese ha risposto in modo evasivo: "È un tema seguito da altri miei colleghi", ha continuato, sottolineando la necessità "che le persone a bordo di questa nave non siano in pericolo".

In Francia è in corso uno scontro tra due visioni e due possibili soluzioni, rappresentate da destra e sinistra. "Questo tipo di episodi drammatici dal punto di vista umano, ma anche iper mediatizzati, mette ciascuno dinanzi a posizioni impossibili", commenta su radio France Inter l'ex ministro di Nicolas Sarkozy e sindaco di Meaux, Jean-Francois Copé, aggiungendo che "la situazione non è semplice. C'è ovviamente una dimensione umanitaria, quando sento che i bambini e le madri vengono separate dai padri, misuro quanto non ci possa essere una buona soluzione".

"Da una parte – afferma lo storico esponente dei repubblicani – c'è questa importante dimensione umanitaria, dall'altra, sappiamo tutti, che non possiamo, accogliere migliaia di migranti che non sappiamo come integrare correttamente". Quanto a Giorgia Meloni, "viene dall'estrema destra, che cosa vi aspettavate?".

Intervistato da BFM-TV, il deputato della sinistra alternativa, Francois Ruffin, dice che accogliere l'Ocean Viking "è un dovere di umanità. Quando ci sono 234 persone, in quelle condizioni, a bordo di una nave, non si tratta di farne un simbolo di fermezza ma chiedersi come poterle accogliere degnamente affinché possano sopravvivere. Perché di questo si tratta".

"Questa politica è vergognosa – protesta il portavoce del Partito comunista francese, Ian Brossat, intervistato da France Info – "Non possiamo lasciare che le persone muoiano in questo modo.Rispedirli a casa loro significa mandarli alla morte".

Ieri sera, la presidente dell'Assemblea Nazionale, Yael Braun Pivet, si è espressa a favore dell'apertura alla nave di Sos Méditerrannée. "Da una parte c'è il diritto, ma c'è anche ciò dobbiamo fare in quanto essere umani nei confronti di altri umani", ha dichiarato la deputata macronista. "Penso che la priorità sia trattare questa situazione umanitaria. Vediamo queste persone che sono a bordo da oltre dieci giorni, ci sono bambini, donne, uomini, che fuggono la guerra. La tradizione francese – ha concluso – è una tradizione di accoglienza".