Nuovo Codice della strada, perché con le norme sui monopattini migliaia rischiano di perdere lavoro È passato appena un mese da quando il nuovo Codice della strada è entrato in vigore, ma secondo le stime degli operatori dello sharing, le nuove regole sui monopattini elettrici rischiano di mettere in crisi l'intero settore.

A cura di Giulia Casula

Immagine di repertorio

Il nuovo Codice della strada fa sentire i suoi effetti anche sul settore dei monopattini elettrici a noleggio. Secondo l'Alleanza per la mobilità sostenibile, negli ultimi trenta giorni le nuove regole hanno provocato un drastico calo dei noleggi, pari a circa il 30%.

È passato appena un mese da quando il nuovo Codice della strada è entrato in vigore, ma stando alle stime fornite dagli operatori dello sharing, le disposizioni più stringenti introdotte per i monopattini elettrici rischiano di avere delle ricadute particolarmente gravi sul settore.

Cosa prevedono le nuove regole per i monopattini elettrici

Innanzitutto, ricordiamo cosa prevede il Nuovo Codice della strada per i monopattini elettrici. Oltre ad aver introdotto regole più stringenti sull'uso del cellulare al volante, guida in stato di ebbrezza e eccesso di velocità, il nuovo testo colpisce anche il settore della mobilità con obblighi e divieti.

In particolare, il nuovo Codice prevede l'obbligo di casco, targa e assicurazione per chi utilizza un monopattino elettrico, compresi quelli presi a noleggio. Le multe sono parecchio salate e possono arrivare fino a 400 euro per chi, ad esempio, circola senza assicurazione.

Le disposizioni però non sono ancora ufficialmente operative. Perché entrino pienamente in vigore, serve che i ministeri competenti, tra cui quello dei Trasporti, emanino i decreti attuativi che dovrebbero chiarire tutti i nodi ancora da sciogliere.

Per questo tuttavia, ci sono dei tempi tecnici da attendere che nel frattempo potrebbero far vacillare il settore del mobile sharing. Le nuove disposizioni prevedono anche il divieto di circolazione contromano, un limite di velocità inferiore ai 50 km/h assieme all'obbligo di guidare tali mezzi solo nelle strade urbane.

Perché il nuovo Codice sta mettendo in crisi il settore dei monopattini a noleggio

Per il momento si tratta di dati ancora parziali ma l'Associazione, che ricomprende Assosharing, produttori, distributori rivenditori, parla di un calo delle vendite compreso tra il 30% e il 50%. In particolare, dal 15 dicembre 2024 (un giorno dopo l'entrata in vigore del nuovo Codice) al 10 gennaio 2025 i noleggi sono stati il 30% in meno rispetto a quelli registrati l'anno precedente nello stesso periodo.

Anche migliaia di posti di lavoro rischiano di saltare. Con le nuove regole 1.200 persone potrebbero perdere la loro occupazione e i dati segnalano anche la mancata creazione di tremila posti nei prossimi cinque anni, per un totale di oltre quattromila posti a rischio.

Gli operatori denunciano l'assenza dei decreti attuativi che chiariscano le regole che "ha generato grande incertezza tra gli utenti portando ad un drastico crollo nell'utilizzo dei monopattini in Italia". E i rischi riguarderebbero anche l'ambiente perché per evitare problemi con i monopattini gli utenti starebbero optano per mezzi di trasporto più inquinanti.

Per questo motivo, l'Alleanza per la mobilità sostenibile ha chiesto al governo di fare chiarezza e di intervenire in aiuto delle aziende coinvolte dalle nuove disposizioni per evitare che un intero settore – che coinvolge circa una cinquantina di servizi di sharing in Italia – vada in tilt.