Nuovo Codice della strada, dal casco all'assicurazione: le nuove regole per i monopattini elettrici Con il nuovo Codice della strada, per i monopattini elettrici scattano importanti obblighi tra cui quello di casco, targa e assicurazione. Le regole non sono ancora entrate in vigore, ma hanno già fatto discutere gli operatori del settore che hanno protestato contro le nuove norme.

A cura di Giulia Casula

Da pochi giorni il nuovo Codice della strada è legge. Il testo introduce importanti novità per gli automobilisti, ma anche per chi guida o noleggia monopattini elettrici, che saranno obbligati a avere casco, targa e assicurazione.

Le nuove regole non sono già entrate in vigore, dato che devono passare 15 giorni dalla pubblicazione in Gazzetta ufficiale affinché questo accada. Oltre alla pubblicazione, per molte norme bisognerà aspettare tra l'altro i decreti attuativi da parte dei ministeri coinvolti (principalmente Trasporti e Interno), che renderanno le regole operative a tutti gli effetti.

Quindi anche per i monopattini elettrici molti obblighi diverranno applicabili più avanti, anche se gli operatori del settore hanno già protestato contro i divieti che giudicano "inapplicabili".

Circolazione, targa, casco e assicurazione: tutte le nuove regole

In primo luogo il nuovo Codice della strada fissa alcuni paletti alla circolazione dei monopattini elettrici, che potranno muoversi solo all'interno dei centri urbani, nelle strade in cui il limite di velocità è inferiore ai 50 chilometri orari.

Il divieto più importante però, riguarda le aree pedonali e le piste ciclabili. Chi guida un monopattino non potrà più transitarvi, come in genere accade, ma dovrà circolare solo ed esclusivamente su strada.

Un'altra novità riguarda l'obbligo di casco. Quando il nuovo Codice entrerà in vigore, tutti e non solo i minorenni, dovranno indossare obbligatoriamente il casco, sia che si tratti di un monopattino a noleggio che di uno di proprietà.

Chi è proprietario di un monopattino poi, sarà tenuto a rispettare altre regole. Una riguarda la targa, che diventa obbligatoria e che dovrà essere fissa, plastificata e stampata dall'Istituto poligrafico dello Stato.

Un'altra riguarda l'assicurazione. Occorrerà necessariamente stipulare una polizza per la responsabilità civile (Rc), se non si vuole rischiare di essere sanzionati.

Perché operatori del settore e associazioni stanno protestando

Come detto, le nuove regole non sono ancora operative, ma hanno già fatto discutere, soprattutto tra gli operatori del mercato e le associazioni, che hanno protestato contro le norme previste dal Codice per i monopattini elettrici.

I rappresentanti del settore della mobilità condivisa hanno fatto notare, ad esempio, che nel caso dell'obbligo di casco non chiaro se sarà chi guida il monopattino a doversi dotare di uno o se saranno le aziende che dovranno procedere alla fornitura. Ma anche in quest'ultima ipotesi, si porrebbe comunque il problema di dove riporre il casco dato che i monopattini sono privi di uno scomparto in cui tenerlo, come invece i motorini.

Per quanto riguarda l'assicurazione invece, gli operatori hanno ricordato la direttiva con cui l'Unione europea ha disposto che l'obbligo di polizza Rc non vale per mi mezzi che non superano i 25 chilometri orari. Poiché i monopattini a noleggio dovrebbero avere già un limite pre-impostato di 20 chilometri orari, la polizza – stando alle norme comunitarie – non dovrebbe essere obbligatoria. Se non per quelli privati, che potrebbero essere senza limite e viaggiare a velocità più elevate.