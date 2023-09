Nuovo codice della strada, non è vero che per rinnovare la patente si dovrà fare un esame ogni volta La bufala ha iniziato a circolare negli ultimi giorni, con l’approvazione in Consiglio dei ministri del ddl per il nuovo Codice della strada. Ma non c’è niente di vero: la riforma non modificherà nulla per quanto riguarda il rinnovo della patente, e certamente non aggiungerà nuovi esami da sostenere.

A cura di Luca Pons

No, non ci sarà l'obbligo di sostenere un esame tutte le volte che la patente scade e va rinnovata. Lunedì il Consiglio dei ministri ha approvato il disegno di legge che, dopo l'approvazione del Parlamento, porterà una serie di importanti modifiche al Codice della strada. All'interno, per esempio, ci sono nuove regole per i monopattini elettrici, l'introduzione dell'alcolock e anche vari aumenti nelle multe. Ciò che non c'è, però, è una norma su un esame da fare ogni volta che bisogna rinnovare la patente.

La bufala dell'esame per rinnovare la patente

La bufala ha iniziato a circolare nelle ultime ore, ed è stata ripresa su diversi siti dedicati al mondo dell'automobilismo oltre che da diversi account social. A chiudere la questione definitivamente sono state fonti del ministero dei Trasporti, interpellate dall'agenzia Adnkronoso: le "notizie sui rinnovi di patente e l’obbligo di relativi esami sono destituite da ogni fondamento", hanno fatto sapere, "e riprendono un pesce d’aprile diffuso mesi fa. Ovviamente tutte le testate che hanno ripreso la fake news ne risponderanno nelle sedi opportune".

Il testo del disegno di legge che il governo ha approvato, infatti, non c'è alcun riferimento al procedimento per rinnovare la patente. Durante l'iter in Parlamento ci potranno essere delle modifiche, ma non è assolutamente in programma l'inserimento di un nuovo esame. Semmai, hanno detto fonti del Mit, "ci saranno alcuni emendamenti migliorativi, a partire da interventi esemplari contro chi abbandona animali in situazioni di pericolo".

Come funziona davvero il rinnovo della patente

Il rinnovo della patente quindi resta come prima: ci sarà la classica visita medica per attestare che ci sono i requisiti fisici e psichici per guidare. Anche le tempistiche restano le stesse: le patenti A e B vanno rinnovate ogni dieci anni fino ai 50 anni di età, poi ogni cinque anni fino ai 70 anni, poi ogni tre anni fino agli 80 anni, e da lì in avanti ogni due anni.

Le patenti C (per autocarri e trasporti merci), invece, hanno tempistiche diverse: il rinnovo deve avvenire ogni cinque anni fino ai 65 anni di età, e poi ogni due anni da lì in avanti. Infine le patenti D (che permettono di guidare gli autobus) vanno rinnovate ogni cinque anni fino a quando si compongono 70 anni, poi ogni tre anni fino agli 80 anni e infine ogni due anni.