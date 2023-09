Dalle sanzioni più elevate per chi usa il cellulare alla guida in arrivo fino a 50 milioni allo Stato Una simulazione sulla base delle sanzioni arrivate l’anno scorso stima che, con le multe più salate per chi usa il cellulare alla guida, nelle casse dello Stato potrebbero arrivare tra i 20 e i 50 milioni di euro.

A cura di Annalisa Girardi

Dalle sanzioni più elevate per chi usa il cellulare alla guida potrebbero arrivare nelle casse dello Stato fino a 50 milioni di euro. La misura è parte del nuovo Codice della strada, che ha ricevuto lunedì il via libera definitivo dal Consiglio dei ministri, e prevede che le multe per chi messaggia o usa in qualsiasi altro modo il telefono mentre sta guidando passino dagli attuali 165-660 euro ai futuri 422-1.697 euro. Se guardiamo ai numeri del 2022, se consideriamo cioè le multe prese dagli italiani l'anno scorso per l'uso del telefono alla guida, è possibile prevedere con le nuove sanzioni tra 20 e i 50 milioni in arrivo nelle casse dello Stato.

La simulazione è stata fatta da Assoutenti per l'Adnkronos, tenendo conto dei dati dell'Istat. L'anno scorso sono arrivate 123.717 per l'uso del cellulari alla guida: con i nuovi importi previsti dal Codice della strada gli incassi per lo Stato salirebbero del 155%. Si prevedono infatti cifre tra i 20.413.305 euro e i 52.208.574 euro.

"Approvate in Consiglio dei Ministri le modifiche al disegno di legge per il nuovo Codice della Strada. Tra le proposte, stop agli “autovelox-selvaggi” usati solo per fare multe (grazie alla Lega), misure severe per chi usa il cellulare alla guida – dalla multa più salata fino alla sospensione della patente – e norme rigorose per i recidivi che non rispettano le regole. E ora passaggio in autunno del testo in Parlamento, con l’auspicio che venga discusso e approvato al più presto", ha scritto sui social il ministro dei Trasporti, Matteo Salvini, dopo il passaggio in Cdm.

Per quanto riguarda le altre misure, ad esempio l'inasprimento delle sanzioni per chi viola i limiti di velocità, è però più difficile fare una stima delle maggiori entrate nelle casse dello Stato, in quanto la multa varia a seconda di quanti chilometri orari si supera il limite. Ad ogni modo, sempre secondo i dati dell'Istat, l'anno scorso sono complessivamente arrivate 2.940.852 sanzioni per il superamento dei limiti di velocità. Invece, per guida in stato di ebrezza alcolica sono arrivate 37.678, per guida sotto l'influenza di sostanze stupefacenti altre 4.608.